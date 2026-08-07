VIDEO: Tiësto sajūsmā par latvieša Mr. Tape 1991. gada fenomenu: priekšnesums atkal pārņem internetu
Latviešu dīdžeja Modra Skaistkalna jeb DJ Mr. Tape unikālā uzstāšanās 1991. gada DMC pasaules čempionātā atkal nonākusi starptautiskās elektroniskās mūzikas cienītāju uzmanības centrā. Vēsturiskais video pēdējā laikā publicēts vairākos populāros sociālo tīklu kontos, izraisot plašu rezonansi un sasniedzot miljoniem skatījumu.
1991. gadā Mr. Tape DMC pasaules čempionātā tradicionālo plašu atskaņotāju vietā izmantoja divus padomju laikā ražotus lenšu magnetofonus. Laikā, kad Rietumu mūzikas ieraksti Latvijā bija gandrīz nepieejami, viņš pats izveidoja oriģinālu dīdžeja sistēmu, kurā skaņdarbi tika miksēti, izmantojot magnetofona lentes.
Šī uzstāšanās joprojām tiek uzskatīta par vienu no neparastākajiem un novatoriskākajiem priekšnesumiem DMC pasaules čempionāta vēsturē. Viens no atkārtoti publicētajiem Instagram video izpelnījies arī pasaulslavenā nīderlandiešu dīdžeja Tiësto uzmanību. Savā komentārā viņš atzinis, ka Mr. Tape uzstāšanās savulaik uz viņu atstājusi ļoti lielu iespaidu.
Atceroties vēsturisko priekšnesumu, Modris Skaistkalns stāsta: “Tajā brīdī mans prāts bija kaut kur aizlidojis. Labi, ka rokas zināja, ko darīt — vairāku mēnešu ilgais treniņš nostrādāja.”
Pašlaik Modris Skaistkalns turpina muzicēt saulrieta popa grupā GAISAA. 2025. gada 5. augustā grupa izdeva debijas singlu “Mēs krītam uz augšu”, kas sešas nedēļas pēc kārtas atradās Latvijas Radio 2 “Muzikālās bankas” Top 15 dziesmu sarakstā. Arī nākamais singls “Kā vasaras sākumā” guvis radiostaciju atzinību, divas nedēļas atrodoties starp Latvijas radiostacijās visvairāk spēlēto pašmāju mūziķu Top 10.
Šobrīd GAISAA strādā pie debijas albuma, ar katru nākamo dziesmu arvien vairāk atklājot savu muzikālo rokrakstu. Grupas sastāvā muzicē dziedātājs, producents un dziesmu autors Modris Skaistkalns, dziedātāja Jana Briede un ģitārists Sandis Ķešāns. GAISAA mūzikā saulrieta pops savijas ar fanka un indie mūzikas elementiem.
Tuvākais GAISAA koncerts notiks 12. augustā Dzegužkalna muzikālā parka programmā, kur grupa uzstāsies pirms dziedātāja Igo koncerta.