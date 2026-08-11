Vairāki slaveni Holivudas aktieri savas aktiera gaitas sāka skatītāju iemīļotos seriālos.
Slavenības
Šodien 06:14
Aktieri, kuri kļuva slavenāki par seriāliem, kas viņus padarīja pazīstamus - kur viņi ir tagad?
Televīzija jau gadu desmitiem ir vieta, kur dzimušas daudzas no Holivudas lielākajām zvaigznēm. Taču pāreja no seriāla uz lielo kino nebūt nav garantija – dažiem tā kļūst par tramplīnu uz vēl lielāku slavu, bet citiem veiksmīgākais karjeras posms tā arī paliek mazajā ekrānā.
Labs piemērs ir Šellija Longa un Džordžs Klūnijs. Abi savulaik kļuva ārkārtīgi populāri, pateicoties seriāliem – Longa ar “Cheers”, bet Klūnijs ar “Ātrā palīdzība”. Abi nolēma aiziet no saviem šoviem un vairāk pievērsties kino, taču viņu turpmākie ceļi izvērtās pavisam atšķirīgi. Kamēr Longai neizdevās nostiprināt ilgstošu kinozvaigznes statusu, Klūnijs salīdzinoši ātri kļuva par vienu no Holivudas A līmeņa aktieriem.
Lūk, aktieri, kuri savulaik izauga no seriāliem, kas viņus padarīja slavenus, – kāpēc viņi aizgāja un kur viņi ir tagad?