Britnija Spīrsa filmēja vienu no saviem slavenākajiem video, kad Džastins Timberleiks pielika punktu abu attiecībām
Popzvaigznes Britnijas Spīrsas 2002. gada hita “Overprotected” videoklips daudziem palicis atmiņā ar enerģisko horeogrāfiju un dziedātājas pārliecinošo sniegumu. Taču aiz kadra tajā dienā risinājās pavisam cita drāma – filmēšanas laikā Spīrsa saņēmusi īsziņu, ar kuru mūziķis Džastins Timberleiks pielicis punktu abu vairāk nekā divus gadus ilgajām attiecībām.
Par notikušo pēc vairāk nekā divām desmitgadēm pastāstījis videoklipa režisors Kriss Eplbaums.
Tobrīd filmēšana bija ilgusi jau aptuveni 20 stundas un komandai bija atlicis uzņemt pēdējo ainu. Taču Spīrsa pēkšņi pazudusi savā treilerī un filmēšanas laukumā neatgriezās. Sākumā lielākā daļa komandas pat nezināja, kas noticis. Kad Eplbaums mēģinājis noskaidrot situāciju, viņu apturējis horeogrāfs Braiens Frīdmens.
“Viņš teica: “Nē, nē, neej tur. Situācija ir slikta,”” režisors atcerējies podkāstā “Hyperfixated with Joseph Shepherd”.
Tomēr Eplbaums vēlējies aprunāties ar Spīrsu. Pēc neilga brīža dziedātājas asistente atvērusi treilera durvis un pateikusi, ka Britnija viņu tomēr vēlas redzēt. Ieejot treilerī, režisors uzreiz sapratis, ka noticis kaut kas nopietns. Viņš pajautājis, vai viss ir kārtībā, taču sākumā neviens neesot atbildējis.
Tad Spīrsa pateikusi, ka “kaut kas ir noticis”, un parādījusi savu telefonu. Uz tā ekrāna atradusies Timberleika nosūtīta ziņa, ar kuru viņš izbeidzis abu attiecības.
Spīrsai tobrīd bija tikai 21 gads, un tās bija viņas pirmās lielās publiskās attiecības un arī pirmā lielā šķiršanās.
Režisors dziedātājai sacījis, ka pilnībā sapratīs, ja viņa vēlēsies pārtraukt filmēšanu un doties prom. Tomēr tad viņš pamanījis kādu pavisam ikdienišķu detaļu. Spīrsa treilerī ēdusi dzīvnieku formas cepumus. Tieši tajā brīdī Eplbaumam radusies cita ideja.
Režisors Spīrsai piedāvājis izvēli. Viņa varēja beigt filmēšanu un doties mājās, vai arī atgriezties kameras priekšā un sniegt tādu priekšnesumu, lai cilvēks, kurš tikko viņu pametis, saprastu, ko ir zaudējis. “Tu vari iziet tur ārā un uztaisīt tik karstu priekšnesumu, lai parādītu viņam, ka viņš tikko pazaudējis labāko, kas viņam jebkad bijis,” savu toreizējo teikto atcerējies Eplbaums.
Pēc režisora vārdiem, viņai sejā it kā “iedegusies lampiņa”, un dziedātāja atbildējusi: “Tieši tā. Tev taisnība. Darām.”
Viņa izgājusi no treilera un pabeigusi filmēšanu. Tieši pēc šīs sarunas uzņemta viena no “Overprotected” videoklipa emocionāli spēcīgākajām deju ainām.
Kad gatavo fragmentu vēlāk parādīja horeogrāfam Braienam Frīdmenam, viņa reakcija bijusi īpaši emocionāla. Pēc Eplbauma teiktā, Frīdmens sācis raudāt. Horeogrāfs esot sacījis, ka nekad iepriekš nav redzējis savu deju numuru izpildītu tā, lai tas tik labi attaisnotu visu tajā ieguldīto darbu.
Vēlāk Frīdmens par “Overprotected” tika nominēts MTV Video Music Awards balvai kategorijā “Labākā horeogrāfija”.
Britnijas Spīrsas un Džastina Timberleika attiecības 2000. gadu sākumā bija vienas no visvairāk apspriestajām slavenību attiecībām pasaulē. Abi bija pazīstami jau kopš bērnības un vēlāk kļuva par divām no lielākajām popmūzikas zvaigznēm.
Viņu šķiršanās 2002. gadā izraisīja milzīgu mediju interesi, taču līdz šim nebija plaši zināms, ka viens no sāpīgākajiem attiecību mirkļiem Britniju sasniedza tieši “Overprotected” videoklipa filmēšanas laikā.