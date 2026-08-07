Holivudas zvaigznes, milzu summa un stingra slepenība: atklātas Toma Holanda un Zendajas slepeno kāzu detaļas
Aktieru pāris Toms Holands un Zendaja savu privāto dzīvi gadiem centušies sargāt no svešām acīm, taču tagad atklājušās pārsteidzošas detaļas par pāra slepenajām kāzu svinībām Lielbritānijā – ar Holivudas zvaigznēm, emocionālām runām, vērienīgu ballīti un īpašu atsauci uz “Zirnekļcilvēku”.
Kā vēsta britu izdevums “The Sun”, 30 gadus vecais Holands un 29 gadus vecā Zendaja sarīkojuši trīs dienas ilgas kāzu svinības greznajā “Beaverbrook” īpašumā Sarejā. Pasākuma izmaksas esot sasniegušas aptuveni 670 000 ASV dolāru.
Pāris uz svinībām bija uzaicinājis aptuveni 250 radinieku, draugu un slavenību, turklāt slepenība bijusi tik stingra, ka viesiem un pat darbiniekiem pirms ceremonijas bijis jāatsakās no mobilajiem telefoniem.
Daži no viesiem 370 akru plašajā īpašumā ieradušies pat ar helikopteriem. Starp kāzu viesiem, pēc avotu teiktā, bijis arī Holanda “Marvel” kolēģis Roberts Daunijs juniors. Tāpat ceremoniju esot apmeklējis Timotijs Šalamē kopā ar Kailiju Dženeri.
Kāzu mērogs bijis iespaidīgs, tomēr pāris darījis visu iespējamo, lai fotogrāfijas un informācija par svinībām nenonāktu publiskajā telpā. “Viņi pielika milzīgas pūles, lai nekāda informācija vai attēli nenoplūstu,” medijam stāstījis kāds avots.
Pirms lielās dienas pirmdien noticis mēģinājuma vakariņu pasākums, bet pati ceremonija sarīkota nākamajā dienā.
Par vienu no romantiskākajām svinību detaļām kļuvusi tās norises vieta – pāris laulību ceremoniju esot aizvadījis mežā saulrieta laikā.
Par Holanda vedēju kļuvis viņa 27 gadus vecais brālis Sems. Klāt bijuši arī pārējie aktiera brāļi – Harijs un 21 gadu vecais Pedijs.
Avoti apgalvo, ka ceremonija bijusi ļoti emocionāla. Gan Holands, gan Zendaja teikuši runas, kurās netrūcis humora, tomēr vairāki brīži viesus aizkustinājuši līdz asarām. “Telpā neesot bijis nevienas sausas acs,” medijam sacījis kāds no informācijas avotiem.
Viens no vakara pārsteigumiem bijis sarkanu un zilu gaismu šovs. Krāsu izvēle nebūt neesot bijusi nejauša – tā bijusi īpaša atsauce uz Zirnekļcilvēka jeb Holanda atpazīstamākā kino tēla kostīmu. Tieši šī filmu franšīze savulaik saveda kopā Holandu un Zendaju. Abi iepazinās 2016. gadā, piedaloties filmas “Zirnekļcilvēks: Atgriešanās mājās” atlasē. Holands filmās atveido Pīteru Pārkeru, bet Zendaja – viņa mīļoto MJ. Ekrāna romantika vēlāk pārauga attiecībās arī ārpus filmēšanas laukuma.
Trīs dienas ilgās svinības neaprobežojās tikai ar ceremoniju. Viesi spēlējuši kroketu, piedalījušies baseina ballītē un baudījuši japāņu virtuvi.
“Beaverbrook” ir pieczvaigžņu viesnīca un muižas komplekss Sarejas pakalnos, aptuveni 18 kilometru attālumā no Holanda dzimtās Kingstonas pie Temzas.
Īpašumā ir vairāk nekā 50 numuru un apartamentu, un savulaik tas piederējis britu laikrakstu izdevējam lordam Bīverbrukam. Viņa viesu vidū savulaik bijis pat Vinstons Čērčils.
Trešdienas rītā jaunlaulātie un viņu viesi kopīgi brokastojuši, turpinot baudīt šampanieti, bet pēcpusdienā svinības noslēgušās.
Holands un Zendaja kopā ar savu suni pēc tam devušies uz abu māju Ričmondā Londonas dienvidrietumos. Pie īpašuma vēlāk manīti darbinieki ar ziediem un somu, kurā, pēc medija novērotā, varējusi atrasties balta kleita.
Situāciju vēl interesantāku padara fakts, ka šī, iespējams, nemaz nav bijusi pāra pirmā laulību ceremonija. Jau iepriekš izskanēja ziņas, ka Holands un Zendaja slepeni apprecējušies. Zendajas stilists Lovs Roučs martā izteicās, ka “kāzas jau ir notikušas”, bet jūnijā pats Holands intervijā žurnālam “Esquire” faktiski apstiprināja, ka abi ar Zendaju ir precējušies.
Kad aktierim jautāja par internetā izplatītajiem mākslīgā intelekta radītajiem kāzu attēliem, kas bija samulsinājuši pat viņa vecmāmiņu, Holands atklāja, ka tuviniekus par patiesību nav nācies pārliecināt. Iemesls bijis pavisam vienkāršs – ģimene pati bijusi klāt īstajās kāzās.
Uz turpmākiem jautājumiem viņš gan neatbildēja.
Holands un Zendaja jau gadiem uzsvēruši, ka nevēlas abu attiecības pārvērst par publisku izrādi.