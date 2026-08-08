Viņu 12 gadus vēroja izaugam miljoni: “Puikas gadi” bērnu zvaigznes dzīve šodien pārsteidz pat fanus
Savulaik viņa pieaugšanu uz kinoekrāna vēroja visa pasaule, bet šodien Ellars Koltreins dzīvo pavisam citādu dzīvi. Filmas “Puikas gadi” (Boyhood) galvenās lomas atveidotājs atklājis, ka no Holivudas ir gandrīz pilnībā aizgājis un tagad ikdienā dara darbu, kam ar sarkanajiem paklājiem nav nekā kopīga.
Koltreins bija tikai sešus gadus vecs, kad režisors Ričards Linkleiters sāka darbu pie neparastā kino projekta “Puikas gadi”. Filma tika uzņemta 12 gadu garumā – no 2002. līdz 2014. gadam –, ļaujot skatītājiem vērot, kā Koltreina tēlotais Meisons Evanss juniors burtiski izaug viņu acu priekšā. Filmas sākumā tās galvenais varonis Meisons ir 6 gadus vecs, un filma seko līdzi tam, kas notiek viņa puikas gados – pārcelšanās uz jaunu skolu, pirmā iemīlēšanās, pirmā vilšanās.
Tagad aktierim ir 31 gads, un intervijā izdevumam “Variety” viņš atklājis, ka viņa dzīve atrodas ļoti tālu no tās, kādu varētu iztēloties kādreizējai Holivudas bērnu zvaigznei.
“Es dzīvoju nekurienes vidū,” savu pašreizējo dzīvesvietu raksturojis Koltreins, piebilstot, ka arī profesionāli no kino pasaules esot krietni attālinājies.
Un viņa tagadējā nodarbošanās daudzus varētu pārsteigt. Koltreins strādā fizisku darbu, ir brīvprātīgais ugunsdzēsējs un pašlaik mācās, lai iegūtu neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālista kvalifikāciju.
“Esmu diezgan tālu no kino,” viņš atzinis.
Lai gan pēdējos gados Koltreins piedalījies dažās īsfilmās un joprojām uztur saikni ar neatkarīgā kino vidi Elpaso, Teksasā, viņš atzīst, ka lielā mērā no aktiera dzīves ir devies tālāk.
Tomēr durvis uz kino viņš pilnībā neaizver.
Koltreins saka, ka joprojām pietrūkst sajūtas, ko dod cieša sadarbība ar režisoru un citiem radošajiem cilvēkiem. Ja parādītos īstais projekts, viņš būtu gatavs atkal stāties kameras priekšā.
Aktieris gan neslēpj, ka lielu Holivudas filmu uzņemšanas laukumi viņu vairs īpaši nevilina. Viņš skaidrojis, ka nekad nav saņēmis tradicionālu aktiera izglītību. Tā vietā viņš visu apguvis, gadiem strādājot kopā ar Linkleiteru un savu ekrāna tēvu Ītanu Hauku.
Tieši tāpēc nākotnē Koltreinu vairāk interesētu nelieli un personiski neatkarīgā kino projekti, nevis milzīgi iestudējumi ar desmitiem producentu un Holivudas industrijas spiedienu.
Filma “Puikas gadi” kļuva par unikālu eksperimentu kino vēsturē. Tā vietā, lai dažādos varoņa dzīves posmos izmantotu vairākus aktierus, Linkleiters 12 gadu garumā regulāri pulcēja tos pašus aktierus un turpināja stāstu.
Koltreins filmā redzams no sešu līdz pat 18 gadu vecumam.
Viņa vecākus atveidoja Ītans Hauks un Patrīcija Ārkete, bet māsu – režisora meita Loreleja Linkleitere.
Ārkete par savu sniegumu saņēma “Oskaru” kā labākā otrā plāna aktrise. Filma saņēma arī 3 Zelta Globusa balas un 3 BAFTA balvas.
Atšķirībā no aktieriem, kuru filmas vai seriāli kļuva populāri jau viņu bērnībā, “Puikas gadi” pasaules uzmanību piesaistīja tikai tad, kad Koltreins bija gandrīz pieaudzis.
Vienlaikus, kā atzina Koltreins, kad slava beidzot ieradusies, tā tik un tā bijusi grūti panesama.