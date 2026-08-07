Krištianu Ronaldu un Džordžinas Rodrigesas kāzu plānos negaidīts pavērsiens
Vēl pavisam nesen izskanēja ziņas, ka portugāļu futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu un viņa ilggadējā mīļotā Džordžina Rodrigesa jau tuvākajās dienās varētu kļūt par vīru un sievu. Tomēr tagad parādījusies jauna informācija, kas liek apšaubīt iepriekš izskanējušās ziņas par gaidāmo ceremoniju.
Pagājušajā nedēļā vairāki ārvalstu mediji vēstīja, ka Ronaldu un Rodrigesa kāzas iecerējuši svinēt futbolista dzimtajā Madeiras salā Portugālē. Tika pat apgalvots, ka ceremonija varētu notikt jau sestdien kādā no salas galvaspilsētas Funšalas katedrālēm.
Taču izskatās, ka pāra faniem ar apsveikumiem vēl būs jāpagaida.
Portugāļu televīzijas personība Adrianu Silva esot sazinājies ar Ronaldu māsām Katju un Elmu Aveiru. Abas noliegušas baumas, ka viņu slavenais brālis gatavotos precēties šajā nedēļas nogalē. Vēl vairāk — pēc viņu teiktā, kāzas neesot plānotas arī šogad.
Šaubas par iepriekš izskanējušo kāzu datumu pastiprinājis arī izdevums “Hola!”. Tā pārstāvji esot sazinājušies ar katedrāli, kas medijos tika minēta kā iespējamā kāzu norises vieta. Tur noskaidrots, ka uz Ronaldu vai Rodrigesas vārda ceremonija nav rezervēta.
Tas arī izskaidrotu, kādēļ līdz šim sabiedrībā nav nonākušas praktiski nekādas konkrētas detaļas par gaidāmajām kāzām. Ņemot vērā Ronaldu milzīgo popularitāti visā pasaulē, būtu pārsteidzoši, ja tik vērienīgs notikums varētu notikt vien dažu dienu laikā, neatklājoties plašākai publikai.
Turklāt pēc Portugāles izlases dalības Pasaules kausā Ronaldu kopā ar Rodrigesu redzēts baudām atpūtu uz jahtām. Nekas publiski neliecina, ka pāris šobrīd būtu aizņemts ar pēdējā brīža gatavošanos kāzu ceremonijai.
Nesen Ronaldu atklāja, ka izteikt bildinājumu Džordžīnai viņu pamudinājušas paša meitas.
Mančestras “United” leģenda un Rodrigesa kopā audzina divas meitas – septiņus gadus veco Martinu un trīsgadīgo Bellu Esmeraldu. Ronaldu ir tēvs arī 15 gadus vecajam Krištianu Ronaldam junioram un astoņus gadus vecajiem dvīņiem Mateo Ronaldo un Evai Marijai. Mazajai Bellai Esmeraldai bija vēl dvīņubrālītis, bet viņš nomira dzemdībās.