Atrodi sevi! Ļaužu jūra Mežaparkā dodas uz dīdžeja un dziesmu autora Kelvina Herisa koncertu. FOTO, VIDEO
Mežaparka Lielajā estrādē ceturtdienas vakarā uzstājas dīdžejs un dziesmu autors Kelvins Heriss, un viņa koncerts izpelnījies lielu mūzikas cienītāju uzmanību.
Kelvina Herisa fani dodas uz koncertu Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē ceturtdienas vakarā uzstājas dīdžejs un dziesmu autors Kelvins Heriss, un viņa koncerts izpelnījies lielu mūzikas cienītāju uzmanību.
Heriss kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem 21. gadsimta elektroniskās deju mūzikas veidotājiem. Viņa mūzika straumēta vairāk nekā 56 miljonus reižu. Heriss saņēmis 14 "MTV VMA" nominācijas un divas uzvaras, piecas "Grammy" nominācijas un "Grammy" balvu labākajā video kategorijā "We Found Love".
Pirms Herisa uzstājās dīdžejs un radio personība Maija Rozīte, viņam sekoja igauņu dīdžejs un ierakstu producents "Syn Cole", kā arī amerikāņu house mūzikas producents "MK". Herisa kāpšana uz skatuves bija paredzēta plkst. 22.
29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē bija paredzēts amerikāņu repera "Pitbull" koncerts, par kura atcelšanu pasākuma rīkotāji paziņoja dienu iepriekš - 28. jūlija vakarā. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāji skaidroja, ka par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Uz nenotikušo "Pitbull" koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāta iespēja apmeklēt Herisa koncertu, vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu.