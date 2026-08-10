Kā Eda Šīrana sapņu automašīna ieveda viņu nepatikšanās?
Britu dziedātāja un dziesmu autora Eda Šīrana iemīļotā “Aston Martin” automašīna kļuvusi par iemeslu tiesas prāvai.
Edam Šīranam piespriests 666 sterliņu mārciņu sods pēc tam, kad konstatēts, ka viņa 1966. gada klasiskajam “Aston Martin” remonta laikā nav bijusi spēkā apdrošināšana. Dziedātājs tiesai skaidroja, ka viss noticis pārpratuma dēļ. Viņš bijis patiesi pārliecināts, ka autoserviss, kurā atradās viņa automašīna, jau ir nokārtojis tās apdrošināšanu.
Turklāt viņam nācās samaksāt arī 100 mārciņas par tiesas izdevumiem un vēl 266 mārciņas kā papildu nodevu cietušo atbalsta fondam, kā to paredz Lielbritānijas likumi.
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Kopš 2021. gada automobilis atradās “Aston Workshop Ltd” darbnīcā, kur tam veikta restaurācija un pārveide par elektroauto. Visu šo laiku automašīna nav piedalījusies satiksmē, jo remontdarbi vēl nebija pabeigti.
Vēstulē tiesai Šīrans paskaidroja, ka bija domājis – kamēr auto atrodas servisā, to sedz autoservisa apdrošināšana. Dziesmas “Perfect” izpildītājs arī norādīja, ka kopš 2021. gada viņa rīcībā šī automašīna nemaz nav bijusi, jo tā visu laiku atradusies darbnīcā.
Viņš atvainojās, ka situācija nonākusi līdz tiesai, un uzsvēra, ka nekad nav vēlējies pārkāpt noteikumus. Viņš visu notikušo raksturoja kā lielu pārpratumu. Eds Šīrans piebilda, ka nav saņēmis pirmo Ceļu satiksmes aģentūras (DVLA) vēstuli, kurā viņam tika dota iespēja šo jautājumu atrisināt bez vēršanās tiesā.