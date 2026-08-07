Jaunā māmiņa Anete Kursīte atgriežas uz Dailes teātra skatuves
Pēc divu gadu pārtraukuma, kas bija veltīts meitas audzināšanai, Dailes teātra aktrise Anete Kursīte (iepriekš Krasovska) pilnvērtīgi atgriežas teātra ikdienā. Anetes un viņas vīra, aktiera un mūziķa Toma Kursīša, pirmdzimtā meita pasaulē nāca 2025. gada februārī.
Aktrise žurnālam "Kas Jauns" neslēpj, ka divi gadi ārpus ierastā darba ritma viņu būtiski mainījuši, tāpēc arī atgriešanās uz skatuves būs citāda nekā iepriekš. “Šī ir pirmā sezona, kurā atgriežos pēc tam, kad esmu kļuvusi par mammu. Domāju, ka mana sajūta uz skatuves būs pavisam citāda, jo es pati esmu mainījusies. Esmu kļuvusi par citu cilvēku. Iepriekš uz jaunajām sezonām nācu, un manī nekas īpaši nebija mainījies. Tagad ir mainījies viss. Man pašai būs ļoti interesanti redzēt, kā uztveršu lietas un kā izdosies savienot darbu ar ģimenes dzīvi,” atklāj Anete.
Aktrise atzīst, ka kļūšana par mammu bijusi daudz spēcīgāka pieredze, nekā viņa jebkad spējusi iztēloties. “To nevar izlasīt grāmatās vai iemācīties. Tikai tad, kad pats kļūsti par vecāku, saproti, cik ļoti bērns maina tavu pasauli. Es jūtu, ka esmu transformējusies par citu cilvēku, un domāju, ka tas noteikti ietekmēs arī manu darbu uz skatuves,” pārliecināta ir aktrise. Jau pirmajās sezonas dienās Kursīte sāks mēģinājumus pie režisora Dmitrija Petrenko.
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