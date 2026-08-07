"Nekad neejam dusmīgi gulēt," - Gustavs un Ruta Zatleri kopā jau 10 gadus
Eksprezidenta Valda Zatlera dēls, "Cēsu alus" pārdošanas un mārketinga direktors Gustavs Zatlers ar sievu Rutu Zatleri šajā vasarā atzīmē desmit gadu kopābūšanu, bet kāzu jubileju svinēs nākamā gada februārī.
Pēc vairāk nekā gadu ilgas draudzības Ruta un Gustavs apprecējās 2018. gada 17. februārī Jaunpils baznīcā, un nākamgad Zatleri, saskandinot glāzes šampanieša, svinēs devīto laulības jubileju. Vaicāts, kādas bijušas pāra attiecības šajos gados, Gustavs sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" tās raksturo kā dinamiskas: “Dažreiz ir stabili, dažreiz savukārt kā pa kalniem, bet pozitīvā nozīmē.”
Ruta un Gustavs ir vecāki diviem kopīgiem bērniem – divus gadus vecajai meitai Sārai un septiņus gadus vecajam dēlam Samuelam. Savukārt Gustava iepriekšējā laulībā ar uzņēmēju Evu Sietiņsoni dzimusi meita Beatrise, kurai šovasar paliks 17 gadu. Zatleru pāra jaunākā meita Sāra ir kļuvusi par mammas Rutas sociālo tīklu zvaigzni, jo mamma atspoguļo mazās meitiņas ikdienas gaitas, kas ir prieka, jautru brīžu un humora pilnas. Sāra izstrādā dažādas jautras un blēņu pilnas situācijas, par ko tētis nosaka: “Jā, nervi beigti! Tas visu laiku ir izaicinājums. Cenšamies visiem jautājumiem pieiet ar mieru, bet meita mūs spēj izvest no pacietības. Dēls ir prātīgs, viņš palīdz pieskatīt māsu. Viņam jau ir arī savas intereses, savi draugi, bieži iet pie kaimiņu meitenēm spēlēties.”
Gustavs secinājis, ka saticīgai laulībai ir vajadzīga iespēja pabūt ar sievu divatā un bērnus atstāt mājās. “Mēs cenšamies atrast laiku, lai divatā vismaz reizi mēnesī aizietu uz randiņu! Citādi ir tikai ģimenes laika plānošana un organizācija, un bērnu audzināšana, kā es saku – bērnkopība. Tad ir darbs un bērnkopība. Tāpēc arī vecākiem vajag gūt prieku.”
Ja Gustavs un Ruta izbrīvē laiku sev, tad abi iet gan uz koncertiem, gan arī apmeklē restorānus un kopā nobauda gardu maltīti. “Lai mierīgi varam paēst, nekur neskrienot. Aizbraucam arī divatā uz ārzemēm, jo divatā ir pilnīgi citādi nekā ar bērniem. Protams, ceļojam arī kopā ar bērniem un svētdienās visi ejam uz dievkalpojumu, kur arī mūsu meita sevi piesaka, un tad abi kopā ar Rutu pafilmējam, lai paliek ģimenes arhīvā,” pastāsta Gustavs.
Savu desmit gadu kopābūšanu Zatleri vēl tikai plāno svinēt ģimenes lokā. Taujāts, vai pārim ir arī kāds noslēpums, kā ilgi un laimīgi saglabāt attiecības, Gustavs aizdomājas: “Viss ir mazās lietās. Vienkārši nedarīt tādas lietas, kas ilgtermiņā var sasummēties un kaut kas negatīvs sanākt. Piemēram, nekad neejam dusmīgi gulēt, vienmēr izrunājam visu līdz galam. Dzīvē visu nevar sakārtot, bet var vismaz nedusmoties. Attieksmi pret lietām var mainīt.”