Vūpija Goldberga atzīst, ka fani būtu šokēti, uzzinot, cik viņa pelna
“Oskara”, “Zelta globusa”, “Emmy”, “Tonny” un “Grammy” balvu ieguvēja Vūpija Goldberga jau 19 gadus ir viena no sarunu šova “The View” vadītājām.
Vūpijai Goldbergai, kā ierasts, bija atklāta atbilde, kad viņai jautāja, kas Holivudas zvaigznei visvairāk patīk savā darbā sarunu šovā “The View”. Viesojoties aktrises Kikī Palmeres podkāstā, ilggadējā raidījuma vadītāja ar sev raksturīgo humoru pajokoja, ka visvairāk darbā ABC sarunu šovā viņai patīk tieši atalgojums. “Man patīk mana alga,” jokoja 70 gadus vecā Goldberga. Palmere piebilda: “Varu tikai iedomāties, cik liela tā ir.” “Ticiet man, jūs nevarat,” pasmējās Holivudas zvaigzne. “Jūs būtu pārsteigti. Jūs būtu patiešām šokēti... Tiklīdz jūs ieraudzītu šo algu, jūs nodomātu: ‘Kas, pie velna...?’”
Vūpija Goldberga kopš 2007. gada vada raidījuma “The View” populāro diskusiju rubriku “Hot Topics”, kurā tiek apspriesti aktuālākie tā brīža jautājumi. Viņai pieder arī rekords par ilgāko nepārtraukto laiku šova vadītājas amatā – viņa šajā ziņā pārspējusi pat raidījuma izveidotāju Barbaru Voltersu.
Lai gan Goldberga neatklāja precīzu summu, ko saņem par darbu šovā, izdevums “Page Six Hollywood” ziņo, ka viņa ir vislabāk apmaksātā no šova “The View” vadītājām. Viņas kolēģes Ana Navarro, Džoja Bēra, Sanija Hostina, Sāra Heinsa un Elisa Fara Grifina saņemot mazākas summas. Lēš, ka Goldberga šajā amatā gadā nopelnot no 6 līdz 8 miljoniem ASV dolāru.
Kad Kikī Palmere apsveica Goldbergu ar tik iespaidīgu atalgojumu, komēdijas “Māsa uzdarbojas” (“Sister Act”) zvaigzne atbildēja: “Tā tas vienkārši ir.”
Viņa piebilda, ka ir pateicīga par finansiālo drošību un karjeras stabilitāti, ko darbs šajā pārraidē ir devis. “Katru dienu, pirms dodos ārā no mājām, es paveros apkārt, redzu savu ģimeni, viņu fotogrāfijas, un nodomāju: ‘Jā, ir labi, ka man ir darbs.’ Un tad es dodos strādāt,” pastāstīja Goldberga. “Daudziem cilvēkiem pašlaik nav darba, tāpēc man ir ļoti paveicies. Man patīk runāt. Man patīk apspriest dažādas lietas. Man patīk cilvēki. Es jūtos pārliecināta par saviem uzskatiem un nebaidos par tiem diskutēt.”
2024. gada novembrī Goldberga raidījumā “The View” stāstīja, ka viņai joprojām ir jāstrādā, lai varētu dzīvot un palīdzētu uzturēt savu vienīgo meitu – 52 gadus veco Aleksandriju Mārtinu. Aktrisei ir arī trīs mazbērni un viens mazmazbērns. “Es saprotu, ka cilvēkiem šobrīd klājas grūti. Arī man. Es strādāju, lai nopelnītu iztiku,” toreiz sacīja Goldberga. “Ja man piederētu visa pasaules nauda, es šeit nesēdētu. Bet es esmu strādājošs cilvēks – pati pelnu savu iztiku.”
Viņa piebilda: “Manam bērnam ir jāspēj pabarot savu ģimeni. Manai mazmazmeitai arī ir jābūt nodrošinātai. Es zinu, ka šobrīd daudziem dzīve nav viegla.”