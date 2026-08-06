Oktobrī atvērsies durvis uz divām pasaulēm: publicēts filmas “Kristofers un divu pasauļu atslēga” treileris
Ko darīt, ja izrādās, ka pasaku pasaule nav tikai iztēle? To palīdzēs piedzīvot filmu studijas F.O.R.M.A. un LMT Grupa veidotā jaunā latviešu ģimenes piedzīvojumu fantāzijas filma "Kristofers un divu pasauļu atslēga", kas no 16. oktobra būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. Publicēts filmas treileris.
Režisora Oskara Moroza debijas pilnmetrāžas filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” pārsteigs ar Latvijas kino reti pieredzētu fantāzijas pasaules vērienu. Pēc radoša un tehnoloģiski izaicinoša darba filma oktobrī satiksies ar skatītājiem un aicinās doties aizraujošā ceļojumā starp realitāti un iztēli, kas varbūt… arī ir realitāte. Filmas scenāriju veidojuši Juris Kursietis un Oskars Morozs pēc jauniešu iecienītā Arno Jundzes romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem.
Filmas pamatā ir piedzīvojumu fantāzijas stāsts par zēna pieaugšanu, drosmi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Vienpadsmitgadīgais Kristofers, kurš pēc mammas zaudējuma jūtas apjucis un vientuļš, nejauši atver portālu uz noslēpumainu pasaku pasauli. Kopā ar klasesbiedreni Kati un diviem šīs pasaules vēstnešiem – it kā no Šekspīra "Hamleta" lappusēm izbēgušajiem Rozenkrancu un Gildenšternu – viņam jārod drosme apturēt tumšo Dornbušu un pieņemt patiesību, lai izglābtu gan abas pasaules, gan sevi.
Kristofera lomā Roberts Bērziņš, Kristofera draudzeni Kati atveido Amēlija Gurova, citās bērnu lomās Niks Ādamsons, Ričards Teodors Ozers, Henrijs Blumbergs, Patriks Kūmiņš, Lauris Kalniņš, Ēvalds Mesters un citi. Pieaugušo lomās būs redzami pazīstami aktieri – Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Tālivaldis Lasmanis, Uldis Anže, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs.
Radošajā komandā – operators inscenētājs Uldis Jancis, specefektu mākslinieks Māris Lagzdiņš, mākslinieks Toms Jansons, skaņu režisors Jevgenijs Svjatovs, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga” veidota studijā F.O.R.M.A., kurā tapušas skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji” un “Vecā dārza noslēpums”.