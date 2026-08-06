Skandāls Kembridžas Universitātē: profesoru apsūdz plaģiātismā un nepatiesu amatu norādīšanā
Kembridžas Universitātes profesors Džeisons Ardejs, kurš iepriekš nonācis uzmanības lokā saistībā ar aizdomām par plaģiātu doktora disertācijas darbā, tagad tiek apsūdzēts arī par iespējami nepatiesas informācijas iekļaušanu savā profesionālajā biogrāfijā.
Ardejs, kurš 37 gadu vecumā kļuva par jaunāko melnādaino profesoru Kembridžas Universitātē, savā profilā esot norādījis akadēmiskus amatus vairākās ASV un Lielbritānijas universitātēs, taču atsevišķas augstskolas šo informāciju nav apstiprinājušas.
Viņš bija norādījis, ka ir viesprofesors Ohaio štata universitātes Dažādības un iekļaušanas birojā, taču universitāte paziņojusi, ka tai nav ziņu par personu ar šādu amatu. Tāpat apšaubīta informācija par viņa saistību ar Glāzgovas Universitāti un Daremas Universitāti.
Glāzgovas Universitāte apstiprināja, ka Ardejs tur strādājis no 2021. līdz 2023. gadam, taču pēc aiziešanas uz Kembridžu viņam vairs nav bijis viesprofesora amata. Savukārt Daremas Universitāte norādīja, ka viņam bijusi neformāla akadēmiska sadarbība, nevis oficiāls amats.
Iepriekš Ardejs nonāca uzmanības centrā pēc tam, kad pētnieki apgalvoja, ka viņa doktora darbā esot atrastas vairāk nekā 100 vietas, kas līdzinās cita autora darbam.
Kembridžas Universitāte norādījusi, ka sūdzības par iespējamu plaģiātu nodotas iestādei, kurā darbs tika izstrādāts, un tā iepriekš secinājusi, ka plaģiāts nav konstatēts.
Ardejs noliedz pārkāpumus un uzsver, ka atbalsta rūpīgu un godīgu akadēmiskās ētikas pārbaudi.