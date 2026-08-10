Nelaiķis Kriss Rī sievai testamentā atstājis krietnu summiņu - vairākus miljonus
Britu mūziķis Kriss Rī (1951-2025), kurš plaši pazīstams ar savu svētku laika hitu “Driving Home For Christmas”, mūžībā devās tikai dažas dienas pirms Ziemassvētkiem pēc īsas slimības. Tagad atklāts dziedātāja testaments un milzīgā summa, ko viņš novēlējis savai sievai Džoanai.
Gadu gaitā Krisu Rī bija piemeklējušas daudzas nopietnas veselības problēmas. Viņš cīnījās ar nieru darbības traucējumiem, diabētu, kā arī uzveica aizkuņģa dziedzera vēzi, kad ārsti deva tikai 50% izredzes izdzīvot. Par to leģendārais mūziķis 2008. gadā stāstīja arī ekskluzīvā telefonintervijā žurnālam “Kas Jauns”. Jautāts par lielāko sasniegumu dzīvē, mūziķis šajā sarunā atbildēja: “Tas, ka esmu dzīvs. 1999. gadā es gandrīz nomiru. Vēzis mani padarīja par pavisam citu cilvēku. Es vairs nejutos liels un stiprs. Es jutos vārgs, ļoti nedrošs un satraukts. Man bija jāiemācās dzīvot pēc 12 pirkstu zarnas un aizkuņģa dziedzera ektomijas (izoperēšanas), un tas nebija viegli. Šajā laikā vairāk nekā jebkad es sāku izvērtēt, kas dzīvē ir patiesi svarīgs un redzēju to, kam faktiski nebija nozīmes.” Iepriekš ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem sniegtās intervijās Kriss Rī par nozīmīgāko bija atzinis, ka izdevies apvienot karjeru ar veiksmīgu ģimenes dzīvi.
2016. gadā Kriss Rī pārcieta insultu, kura dēļ viņam bija apgrūtināta runa un samazinātas kustību spējas rokās un pirkstos. Drīz pēc tam viņš atmeta smēķēšanu, lai mazinātu atkārtotu insultu risku, un atveseļojās tik lielā mērā, ka atkal spēja ierakstīt mūziku un doties koncerttūrēs.
Leģendārais roka un blūza izpildītājs mūžībā devās 2025. gada 22. decembrī.
Tiesas dokumenti atklājuši, ka Kriss testamentā savai sievai Džoanai atstājis iespaidīgu summu – 14 435 894 sterliņu mārciņas (~16,9 miljoni eiro). Pēc nodokļu, parādu un citu saistīto izdevumu atskaitīšanas summa saruka līdz 12 063 178 mārciņām (~14,1 miljons eiro).
Viņa pēdējā dāvana 12 miljonu mārciņu apmērā nonāca ģimenes rīcībā. Testamentā bija arī norādīts, ka viņš vēlas tikt kremēts. Kā vēsta laikraksts “The Sun”, arī turpmākos ienākumus no viņa mūzikas atskaņošanas radio ēterā saņems viņa sieva Džoana.
Kriss Rī iepazinās ar Džoanu, kad abi vēl bija pusaudži. Pāris laulībā nodzīvoja 57 gadus. Viņiem ir divas meitas — Džozefīne un Džūlija. Pasaulē tik labi zināmos skaņdarbus “Josephine” un “Julia” mūziķis ir veltījis tieši viņām!
Pēc dziedātāja nāves ģimene nāca klajā ar paziņojumu: “Ar milzīgām skumjām paziņojam par mūsu mīļotā Krisa nāvi. Viņš šodien slimnīcā mierīgi aizgāja mūžībā pēc īsas slimības, un viņa pēdējos brīžos kopā ar viņu bija ģimene.”
Runājot par savām veselības problēmām, pirms nāves kādā no intervijām viņš sacīja: “1994. gads bija neticami veiksmīgākais gads. Un tad — blīkš! — resnās zarnas abscess, kolostomas maisiņš. Vēlāk nācās izņemt arī aizkuņģa dziedzeri, divpadsmitpirkstu zarnu, žultspūsli un aknu kreiso daļu. Viss tika izņemts. Es pēc tā īsti nekad neesmu atguvies. Man ir 1. tipa diabēts, katru dienu jālieto 34 tabletes, un pēc visa tā arī manas nieres pārstāja darboties.” Viņš ar humoru piebilda, ka viņam esot “ļoti laba sirds”.