Koncertprogrammas "Gerda Timrota. Raimonds Pauls./Tu nāc, tu ej!" pirmatskaņojums
2026. gada 4. augustā mūzikas namā "Daile" norisinājās koncertprogrammas "Gerda Timrota. Raimonds Pauls./Tu nāc, tu ej!" pirmatskaņojums.
FOTO: mūzikas namā "Daile" ar koncertu sajūsmina Raimonds Pauls un jaunā zvaigzne Gerda Timrota
Otrdien, 4. augustā, mūzikas namā "Daile" norisinājās koncertprogrammas "Gerda Timrota. Raimonds Pauls./Tu nāc, tu ej!" pirmatskaņojums.
Koncertā izskanēja Raimonda Paula melodijas jaunās aranžijās, kur nozīmīga vieta atvēlēta improvizācijai un radošam muzikālam dialogam.
Jaunā soliste Gerda Timrota pēdējos gados kļuvusi par vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes balsīm džeza žanrā, ar uzvaru konkursā "Ventspils Groove", uzstāšanos nozīmīgos festivālos un sadarbību ar pieredzējušiem mūziķiem. Arī maestro Raimonds Pauls atzinīgi novērtējis viņas balss potenciālu un skatuvisko harismu, plašākai publikai piesakot jauno solisti šī gada 27. maijā, kad mūzikas namā "Daile" norisinājās Jāņa Petera grāmatas atklāšanas svētki.
"Viena mūža grāmata. Jānis Peters. Dzejnieks. Diplomāts. Cilvēks" atklāšana
2026. gada 27. maijā mūzikas namā "Daile" ar īpašu koncertu un stāstiem tika atklāta grāmata "Viena mūža grāmata. Jānis Peters. ...
Gerda Timrota pēc pirmizrādes saka: “Šobrīd jūtu gandarījumu, prieku, mulsumu un vēl virkni neizsakāmu emociju, tomēr pāri visam ir dziļa pateicība par iespēju būt kopā mūzikā ar Maestro un visiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuriem pateicoties viss notiek!” Koncertprogramma vēl būs skatāma mūzikas namā "Daile" 15., 16., 21. un 22. oktobrī.