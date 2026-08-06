Amizants video, kas sajūsminājis internetu: nerātns lācēns pārbauda mammas pacietību
Sociālos tīklus sajūsminājis kāds amizants video, kurā nerātns lācēns, uzmaucis galvā sarkanu konusu, pamatīgi pārbauda mammas pacietību.
Šis uzjautrinošais skats fiksēts kādā Japānas zooloģiskajā dārzā. Video redzams, kā mazulis atkal un atkal uzmauc galvā sarkanu konusu un bezrūpīgi aušojas. Tikmēr lāču mamma pacietīgi mēģina noņemt neparasto "cepuri" savam palaidnim, taču lācēns to stūrgalvīgi liek atpakaļ un pat rotaļīgi baksta ar konusu pašu mammu.
Sociālajos tīklos šie kadri izraisījuši īstu sajūsmas vētru, un komentāros daudzi vecāki atzīst, ka šajā komiskajā ainā atpazīst savu ikdienu.
"Es burtiski dzirdu, ko viņa domā: ak kungs, nu nomierinies taču vienreiz!" raksta kāda komentētāja, piebilstot, ka līdz sirds dziļumiem izprot lācenes sajūtas.
Arī citi lietotāji neslēpj, lai gan lācēns ir neticami mīlīgs, vislielāko apbrīnu raisa tieši mammas neizmērojamā pacietība. "Cik burvīgs mazulis! Bet šo mammu noteikti saprot pilnīgi visi vecāki," trāpīgi rezumē kāds komentētājs.