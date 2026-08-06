"Malaysia Airlines" pilotu aiztur ar 70 000 ekstazī tabletēm; viņš lidojis narkotiku reibumā
Malaizijas nacionālās aviokompānijas "Malaysia Airlines" pilots Indonēzijā aizturēts aizdomās par vairāk nekā 70 000 ekstazī tablešu un metamfetamīna kontrabandu. Izmeklētāji norāda, ka 39 gadus vecais pilots, iespējams, narkotikas lietojis vēl pirms lidojuma, kurā atradās vismaz 170 pasažieri.
Incidents notika 29. jūlijā Džakartas Soekarno-Hatta starptautiskajā lidostā. Pilots, kura identitāte netiek atklāta un kurš identificēts tikai ar iniciāļiem MS, vadīja "Malaysia Airlines" reisu MH272 no Kualalumpuras uz Džakartu. Pēc ielidošanas viņš saņēma savu bagāžu un devās pa īpašo muitas koridoru, kas paredzēts apkalpes locekļiem, taču tika izraudzīts papildu pārbaudei.
Bagāžas apskates laikā muitas darbinieki atrada vairāk nekā 70 000 ekstazī tablešu, kuru kopējais svars bija aptuveni 26 kilogrami, kā arī četrus gramus metamfetamīna.
Izmeklēšanā pilots atzinis, ka par narkotiku nogādāšanu Džakartā viņam solīta atlīdzība 50 000 Malaizijas ringitu (aptuveni 10 000 eiro). Pēc ierašanās viņam bija dots norādījums doties uz kādu viesnīcu, kur bija paredzēts nodot aizliegto kravu. Viņš arī atklājis, ka iepriekš jau vairākkārt pārvadājis metamfetamīnu Malaizijā un Indonēzijā.
Pārbaudes laikā amatpersonas pie pilota atrada arī nelielu pudelīti ar urīnu, kas, pēc izmeklētāju domām, varēja būt paredzēta narkotiku testa rezultātu viltošanai.
Veicot analīzes, pilota urīnā konstatētas MDMA, ekstazī, metamfetamīna un kokaīna pēdas. Indonēzijas amatpersonas norāda, ka tas liecina – pilots, visticamāk, narkotikas lietojis jau pirms lidojuma uz Džakartu.
"Malaysia Airlines" paziņojusi, ka sadarbojas ar izmeklētājiem un sākusi iekšējo izmeklēšanu, uzsverot, ka aviokompānija nepieļauj nekāda veida darbinieku pārkāpumus.
Pilots pašlaik atrodas apcietinājumā, un pret viņu izvirzītas apsūdzības saistībā ar narkotiku kontrabandu. Indonēzija ir viena no valstīm ar visstingrākajiem sodiem par narkotiku noziegumiem pasaulē – atkarībā no nozieguma smaguma vainīgajiem var draudēt mūža ieslodzījums vai pat nāvessods.