Mazs puika Trampa pasākumā metas prom no skatuves - prezidenta reakcija sajūsmina publiku
ASV prezidenta Donalda Trampa pasākumā Lasvegasā uzmanības centrā negaidīti nonācis mazs zēns, kurš uz skatuves sagādāja gan satraukuma, gan īpaši sirsnīgu mirkli.
Tramps uz skatuves bija uzaicinājis Lasvegasas pāri Sandru un Bredu kopā ar viņu diviem mazajiem bērniem. Kamēr Sandra uzrunāja klātesošos, viens no bērniem pēkšņi devās skatuves malas virzienā. Prezidents zēna nodomu pamanīja un ātri pastiepa roku, lai viņu apturētu un neļautu nokāpt no skatuves.
“Es negribu, lai viņš kļūst par Baidenu un nokrīt no skatuves,” pajokoja Tramps, atsaucoties uz sava priekšgājēja, bijušā ASV prezidenta Džo Baidena, iepriekš piedzīvotajiem kritieniem. Prezidenta piezīme publikā izraisīja skaļus smieklus.
🔥 LMAO! Grandpa Trump just sprung into action to stop the little boy from running off stage— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 5, 2026
*Runs after the kid*: "I don't want him to be BIDEN and fall off the stage!"
😂😂 pic.twitter.com/jF17HmK9NB
Tomēr ar to mazā zēna iznāciens vēl nebeidzās. Vēlāk viņa mamma Trampam atklāja, ka bērns vēloties prezidentam kaut ko pateikt. Sākumā zēns mikrofonā tikai kaut ko nobubināja, tādēļ Sandra viņam klusi atgādināja sakāmo.
“Paldies par manu Trampa kontu,” mazais zēns atkārtoja mikrofonā.
Publika atbildēja ar skaļām ovācijām, bet Tramps smaidot sāka aplaudēt un bērnam sacīja: “Labi pastrādāts.”
Video sociālajos tīklos izraisījis plašas un pretrunīgas reakcijas. Daudzi lietotāji Trampa rīcību nodēvējuši par sirsnīgu un amizantu, jokojot, ka “vectētiņš Tramps” zibenīgi meties bērnam pakaļ, bet citi uzslavējuši viņa veiklību un humora izjūtu. “Tas ir absolūti burvīgi,” rakstīja kāda lietotāja, savukārt citi piebilda, ka zēna ģimene šo mirkli noteikti atcerēsies visu mūžu.
Vienlaikus netrūka arī kritisku komentāru – daļa cilvēku uzskatīja, ka Tramps pat vienkāršu palīdzības žestu pārvērtis kārtējā uzbrukumā Baidenam, bet citi ironizēja par viņa vēlmi vienmēr nonākt uzmanības centrā.
Ģimene pasākumā piedalījās, lai pastāstītu par Trampa administrācijas īstenoto nodokļu politiku un bērniem paredzētajiem “Trump Accounts” jeb “Trampa kontiem”. Sandra strādā par viesmīli kādā Lasvegasas kazino, savukārt Breds ir Lasvegasas policijas darbinieks.
Tramps, ģimenei kāpjot uz skatuves, to nodēvēja par “skaistu ģimeni”. Pasākuma laikā viņš popularizēja arī principu “nodokļu nepiemērošana dzeramnaudai”, kas ir īpaši būtisks viesmīlības un kazino nozarē strādājošajiem.
“Trump Accounts” ir bērniem paredzēti ieguldījumu konti ar nodokļu priekšrocībām. Atbilstošajiem bērniem, kuri dzimuši no 2025. gada sākuma līdz 2028. gada beigām, ASV valdība paredzējusi sākotnējo 1000 dolāru iemaksu.