Kamēr dāmas bauda miljoniem ziedu skaistumu, kungi atklāj Lietuvas alus tradīciju galvaspilsētu: kāpēc šovasar vērts doties uz Pakrojas muižu
Pakrojas muižas Ziedu festivāls šobrīd piedzīvo savu krāšņāko brīdi. Pēc ilgstošā lietainā laika festivāls beidzot sasniedzis ziedēšanas kulmināciju – vairāk nekā 450 ziedu šķirņu, miljoniem ziedošu augu un iespaidīgas kompozīcijas pārvērtušas vēsturisko parku par vienu no krāšņākajām vietām Baltijā.
Taču brauciens uz lielāko muižu Lietuvā nav tikai iespēja uzņemt skaistas fotogrāfijas ziedu ielokā. Tā ir arī īsta gastronomiska ceļojuma pieredze, kas iepazīstina ar bagātīgām lietuviešu virtuves tradīcijām. Un, ja dāmas visbiežāk šurp dodas ziedošo dārzu dēļ, tad kungi šeit ātri vien atrod savu iemeslu uzkavēties ilgāk.
Pakroja – Lietuvas alus tradīciju galvaspilsēta
Pakrojas reģions jau izsenis tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem Lietuvas alus brūvēšanas centriem. Gadsimtiem ilgi šeit alus ticis brūvēts pēc senām receptēm, un vietējās tradīcijas ir tik spēcīgas, ka daudzi šo novadu dēvē par Lietuvas alus tradīciju galvaspilsētu.
Pakrojas muiža rūpīgi kopj šo mantojumu. Šeit darbojas viena no retajām autentiskajām muižas alus darītavām Lietuvā, kur alus joprojām tiek gatavots gandrīz tāpat kā pirms vairākiem gadsimtiem.
Pēc muižas pārstāvju teiktā, iespējams, tā ir vienīgā vieta Lietuvā, kur alu joprojām brūvē koka tvertnēs un iztur ozolkoka mucās.
Nav nejaušība, ka viena no populārākajām muižas programmām ir 17. gadsimta vēsturiskās alus darītavas apmeklējums. Tās laikā viesi iepazīst senās alus brūvēšanas tradīcijas, uzzina leģendārā Pakrojas alus stāstu un paši atklāj alus gatavošanas noslēpumus. Programmas noslēgumā iespējams degustēt dažādas stiprības alu, kas brūvēts pēc senajām muižas receptēm, kā arī nobaudīt īpašās kaņepju pankūkas, kas ceptas muižas maizes krāsnī.
Kamēr dāmas bauda miljoniem ziedu skaistumu, kungi atklāj Lietuvas alus tradīciju galvaspilsētu: kāpēc šovasar vērts doties uz Pakrojas muižu
Lietuviešu virtuve – daudz vairāk nekā cepelīni
Lai gan par lietuviešu virtuves simbolu jau sen kļuvuši slavenie cepelīni, Pakrojas muižas gastronomiskais piedāvājums ar tiem nebeidzas.
Muižas restorānos iespējams nobaudīt ēdienus, kas gatavoti pēc senām Ziemeļlietuvas receptēm – mājas desas, cepešus, kartupeļu ēdienus, tradicionālās zupas, svaigi ceptu maizi, vietējos sierus, kūpinājumus un sezonālus zemnieku saimniecību produktus. Daudzi ēdieni tiek gatavoti pēc receptēm, kas bijušas iecienītas jau 19. gadsimtā.
Īpaša vieta ēdienkartē atvēlēta ēdieniem, kas lieliski sader ar vietējo alu, tāpēc muižā regulāri notiek tematiskie vakari un gastronomiskie pasākumi, kas veltīti Lietuvas kulinārajam mantojumam.
Ideāls izbrauciens visai ģimenei
Tieši tāpēc Pakrojas muiža ir galamērķis, kas patīk visdažādākajiem apmeklētājiem. Kamēr vieni nesteidzīgi pastaigājas starp miljoniem ziedu, fotografējas ziedošajā parkā un bauda festivāla atmosfēru, citi iepazīst Lietuvas alus brūvēšanas vēsturi, degustē vietējo alu un atklāj reģiona gastronomiskās tradīcijas.
Ziedi, vēsture, lietuviešu virtuve, senā alus darītava, dzīvie amatniecības paraugdemonstrējumi un īstas muižas atmosfēra pārvērš parastu pastaigu par aizraujošu ceļojumu, kas vienlīdz interesants gan dabas mīļotājiem, gan gardēžiem.
Tieši tagad, kad Ziedu festivāls sasniedzis savu krāšņāko ziedēšanas laiku, ir labākais brīdis doties uz Pakrojas muižu. Festivāls apmeklētājus gaida katru dienu līdz pat pirmajām rudens salnām.