Sācies 79. Lokarno Starptautiskais kinofestivāls
Trešdienas vakarā ar franču-beļģu-zviedru drāmas "Les yeux verts" ("Zaļās acis") pasaules pirmizrādi tika atklāts 79. Lokarno Starptautiskais kinofestivāls.
Itāļu-amerikāņu aktrise Izabella Rosellīni svinīgajā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētā saņēma izcilības balvu par veikumu karjeras gaitā.
Par festivāla galveno balvu "Zelta leopardu" sacenšas 17 filmas.
Programmā iekļauti tādu starptautisku atzinību iemantojušu režisoru kā kanādieša Denī Kotē un dienvidkorejieša Honga Sangsu darbi. Kotē 2022. drāma "That Kind of Summer" bija nominēta Berlināles "Zelta lācim", bet Honga 2024. gada filma "A Traveler's Needs" ar Izabellu Ipēru galvenajā lomā Berlīnes festivālā saņēma žūrijas "Grand Prix".
Pārējo filmu vidū ir Vācijas un Ukrainas kopražojums "I Rarely Wake Up Dreaming", ko režisējusi Izabella Štēvere, un Annas Orenas filma "Objet a".
Vēl 15 filmas sacenšas festivāla sadaļā "Cineasti del Presente". Tajā būs skatāms jauno kinematogrāfistu veikums.
Kopumā festivāla konkursos un citās sadaļās tiks demonstrētas 233 īsfilmas, pilnmetrāžas filmas, dokumentālās filmas un eksperimentālie darbi no visas pasaules.
"Zelta leopards" un pārējās festivāla balvas tiks pasniegtas brīvdabas ceremonijā 15. augustā.