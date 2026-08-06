VIDEO: Bailes no zirnekļiem un čūskām cilvēkiem nav iedzimtas - tās iemācāmies jau bērnībā
Daudziem cilvēkiem zirnekļi un čūskas izraisa bailes, taču zinātnieki noskaidrojuši – mēs nepiedzimstam ar šīm bailēm. Tās bērni iemācās ļoti ātri jau pirmajos dzīves gados.
Pētnieki žurnālā "Current Directions in Psychological Science" analizējuši pētījumus ar zīdaiņiem un maziem bērniem, lai noskaidrotu, kā veidojas bailes no potenciāli bīstamiem dzīvniekiem.
Viena no teorijām skaidro, ka cilvēkiem evolūcijas gaitā varēja izveidoties īpaša uzmanība pret čūskām un zirnekļiem, jo daļa no tiem ir indīgi un var apdraudēt veselību. Pētījumi liecina – cilvēkiem un pat pērtiķiem ir vieglāk iemācīties baidīties no šādiem dzīvniekiem nekā no nekaitīgiem objektiem, piemēram, ziediem vai sēnēm.
Tomēr bailes pašas par sevi nav iedzimtas. Eksperimentos septiņus mēnešus veciem mazuļiem rādīja video ar čūsku un nekaitīgu dzīvnieku, piemēram, ziloni. Vienlaikus bērni dzirdēja vai nu nobiedētu, vai priecīgu balsi. Mazuļi ilgāk skatījās uz čūskas attēliem, kad dzirdēja bailīgu balsi, taču paši neizrādīja bailes.
"Tas liecina, ka mums jau ļoti agri ir spēja ātri pamanīt čūskas un zirnekļus un saistīt tos ar kaut ko nepatīkamu vai bīstamu," skaidro pētniece Vanesa LoBē no Ratgersa universitātes.
Citā pētījumā trīsgadniekiem bija jāatrod noteikts objekts attēlu grupā. Bērni čūskas pamanīja ātrāk nekā ziedus vai dzīvniekus, kas izskatās līdzīgi čūskām, piemēram, vardes un kāpurus. Turklāt bērni, kuri jau baidījās no čūskām, tās atrada tikpat ātri kā tie, kuriem šādu baiļu vēl nebija.
Zinātnieki secina – cilvēkiem ir dabiska nosliece ātri pamanīt iespējamos draudus, taču pati baiļu sajūta veidojas pieredzes ietekmē. Citiem vārdiem – bērni nepiedzimst, domājot, ka zirnekļi un čūskas ir biedējoši, taču viņi ļoti ātri iemācās uz tiem reaģēt.