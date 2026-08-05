Trakā pasaule
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Stārķis pie grila kļūst par interneta zvaigzni: "Kas kaunu nezin, tas badu nemirs"
Kāds neparasts "viesis pie grila" pamanīts lietotāja ivans_mucenieks publicētajā ierakstā platformā "Threads" – pie grila, kur top šašliks, mierīgi piegājis stārķis. Attēlam pievienots asprātīgs paraksts: "Kas kaunu nezin, tas badu nemirs."
Ieraksts ātri izraisījis komentāru vilni. Lietotāji joko, ka stārķis, iespējams, ieradies pārbaudīt ēdienkarti vai cer uz kādu cienastu.
"Vai tad cep varžu kājiņas? Stārķiem tās garšo," ironizē kāds komentētājs. Citi spriež, ka putns vienkārši sajutis šašlika smaržu un nolēmis pievienoties kompānijai.
Lai gan stārķi Latvijā bieži sastopami cilvēku tuvumā, ornitologi atgādina – savvaļas putnus nevajadzētu barot ar cilvēku pārtiku. Šašliks un citi grila ēdieni stārķim nav piemēroti. Dabā šie putni pārtiek galvenokārt no vardēm, kukaiņiem, nelieliem grauzējiem, zivīm un citiem sīkiem dzīvniekiem.
Tikmēr šis stārķis jau kļuvis par vienu no vasaras amizantākajiem "grila viesiem".