Vīrietis Velsā nāves tēla kostīmā uzrāpjas uz slimnīcas jumta un izbiedē pacientus
Velsā kāds 26 gadus vecs vīrietis nonācis policijas redzeslokā pēc tam, kad nāves tēlam līdzīgā kostīmā uzkāpa uz slimnīcas jumta ar izkapti atgādinošu priekšmetu un gandrīz stundu vēroja ārstus un pacientus.
Leons Džilspijs pagājušajā mēnesī tika sodīts ar 200 Lielbritānijas mārciņu (aptuveni 269 eiro) naudas sodu par bīstamo "joku" Jsbiti Glan Kluvidas slimnīcā Velsā. Incidents notika 6. jūnijā, kad vīrietis uzkāpa uz slimnīcas ēkas jumta, lai īstenotu savu ieceri.
Džilspijs bija tērpies melnā kostīmā ar kapuci un rokās turēja garu asmeni, kas izskatījās pēc izkapts. Uz jumta viņš atradās aptuveni 50 minūtes, vēroja cilvēkus zemāk un radīja dažādas skaņas, izraisot satraukumu slimnīcas teritorijā.
Vīrieti no ēkas galu galā nogādāja lejā, un viņam izvirzīja apsūdzību par traucējumu vai nekārtību izraisīšanu Nacionālā veselības dienesta (NHS) teritorijā bez pamatota iemesla.
Tiesā Džilspijs apgalvoja, ka viņa tērps neesot bijis paredzēts kā nāves tēla jeb "Grim Reaper" atveidojums. Viņš skaidroja, ka esot ģērbies kā putns, nevis tēls, kas tradicionāli simbolizē nāvi un tiek attēlots ar kapuci un izkapti.
Izrādījās arī, ka pirms kāpšanas uz slimnīcas jumta vīrietis bija izdarījis divas zādzības veikalos. Martā viņš no mājdzīvnieku preču veikala nolaupīja kaķu barību un pakaišus aptuveni 50 dolāru vērtībā, bet maijā no lielveikala "Sainsbury’s" aiznesa citas preces. Par šiem pārkāpumiem viņam piemēroja vēl aptuveni 250 mārciņu lielu sodu.
Policija norādīja, ka Džilspijs tika apsūdzēts par NHS darbinieku un apmeklētāju traucēšanu, kā arī atteikšanos pamest teritoriju pēc policijas pieprasījuma.