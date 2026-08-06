Britnijas Spīrsas dēls pirmoreiz izsakās par popmūzikas ikonas atgriešanos mūzikā
Parādījušās jaunas ziņas par Britnijas Spīrsas iespējamo atgriešanos karjerā. Mājienus devis dziedātājas jaunākais dēls Džeidens.
Britnijas Spīrsas atgriešanās mūzikā jau ilgstoši ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām popmūzikas pasaulē. Ja viņa atsāks karjeru, tas neapšaubāmi satricinās šovbiznesa industriju, taču ilgi gaidītais brīdis vēl nav garantēts.
44 gadus vecā popmūzikas ikona, kura ir divu dēlu – Šona Prestona un Džeidena Džeimsa – māte, jau vairākus gadus nav radījusi jaunu mūziku.
Tomēr fani joprojām cer, ka viņa varētu atgriezties un turpināt muzikālo karjeru, un uzdod par to jautājumus arī viņas dēliem.
Vienā no jaunākajiem video Britnijas dēlam Džeidenam tika jautāts par mammas iespējamo atgriešanos mūzikā. Viņš atbildēja: “Es nezinu, draugi. Es nezinu, nezinu.”
Britney Spears’ son when asked if the singer will return to music:— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 4, 2026
“I don’t know, guys. I don’t know, I don’t know.” pic.twitter.com/SxTurvvaxY
Tas, ka dēls šādu iespēju kategoriski nenoraidīja, nekavējoties tika uztverta kā daudzsološa un pozitīva zīme. Daudzi fani steidza komentāros paust prieku un atvieglojumu, ka viņiem joprojām ir izredzes sagaidīt jaunu mūziku. “Beidzot ir cerība!!!!” – sajūsminājās viens no dziedātājas atbalstītājiem. Otrs piebilda: “Viņa pagājušajā gadā kaut ko darīja kopā ar Bejonsi, tikai nezinu, kad tas tiks izdots.”
Taču citi nebija tik optimistiski noskaņoti. “Cilvēki, atbilde ir nepārprotams ‘nē’! Viņa pati to jau ir pateikusi – jūs tikai dzīvojat maldos un esat iestrēguši pagātnē.”
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Vēl kāds komentētājs rakstīja: “Man viņa no sirds žēl. Beidziet viņam jautāt par mammu! Viņš var atbildēt tikai pats par sevi.”
Vēl izskanēja tādi komentāri kā: “Viņš ir noguris” un “Neatkarīgi no tā, vai viņa atgriezīsies vai ne, Britnijas ieguldījums popmūzikā nekad nezaudēs savu nozīmi.”