Meksikāņu influenceri nošauj, kamēr viņš filmēja tiešraidi TikTok
Meksikāņu sociālo tīklu satura veidotājs Sezars Gastelums otrdien tika nošauts, kamēr viņš kopā ar draugiem tiešraidē filmēja video pie ātrās ēdināšanas restorāna Sinaloas štata pilsētā Kuljakanā, pavēstīja vietējās varasiestādes.
Gastelumam platformā "TikTok" bija gandrīz 600 000 sekotāju, un viņš bija pazīstams ar humoristiskiem video. Slepkavības brīdī viņš tiešraidē komunicēja ar skatītājiem, kad pie viņa un draugiem piebrauca divi cilvēki ar motociklu. Abi uzbrucēji bija ar ķiverēm.
Reuters rīcībā nonākušajā tiešraides ierakstā redzams, ka motocikla vadītājs, iespējams, izšāva uz Gastelumu.
Sinaloas štata drošības amatpersona apstiprināja influencera nāvi un norādīja, ka pēc notikušā sākta plaša drošības operācija.
Uzbrukums noticis laikā, kad Kuljakanā turpinās ilgstoša vardarbība starp konkurējošiem organizētās noziedzības grupējumiem, kas cīnās par ietekmi reģionā. Sinaloas galvaspilsēta jau gadiem ir viens no Meksikas noziedzības karstajiem punktiem.
Šī slepkavība atgādinājusi par 2025. gada maijā notikušo gadījumu, kad Meksikas skaistumkopšanas influenceri Valēriju Markesu nošāva tiešraides laikā "TikTok" platformā viņas darba vietā – skaistumkopšanas salonā Halisko štatā. 23 gadus vecā sieviete tika nogalināta pēc tam, kad salonā ienāca vīrietis un atklāja uguni. Izmeklēšana tika sākta kā iespējama slepkavība dzimuma dēļ.
Jūlijā Meksikas varasiestādes paziņoja par Ramona Anhela Alvaresa Ajala, saukta par "El R-1", aizturēšanu Halisko štatā.
Drošības ministrs Omars Garsija Harfučs viņu identificēja kā noziedzīgas grupas līderi, kas saistīta ar Halisko Jaunās paaudzes karteli (CJNG). Varasiestādes Alvaresu Ajalju saista arī ar Markesas slepkavību un apsūdz viņu par līdzdalību Uruapanas mēra Karlosa Manso slepkavības organizēšanā.