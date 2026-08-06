Niklāvam Kurpniekam dēls mainījis prioritātes
Aktierim Niklāvam Kurpniekam šī vasara aizritējusi mierīgāk, nekā ierasts. Lielāko daļu laika viņš veltījis ģimenei – sievai aktrisei Lolitai Kurpniecei un astoņus mēnešus vecajam dēlam – un pavisam vienkāršiem priekiem.
Žurnāla "Kas Jauns" jautāts, ko viņš vislabprātāk dara, kad beidzot izdodas atrast brīvu brīdi, Kurpnieks smejoties atbild – pļauju zāli. “Man patīk pļaut zāli, kaut ko darīt pagalmā, taisīt šķūni vai vienkārši skatīties pa logu,” viņš nosaka. Pēc intensīvas darba sezonas viņš visvairāk novērtē mieru. “Man patīk viss, kas nav saistīts ar komunicēšanu ar citiem cilvēkiem. Jo mazāk cilvēku vasarā, jo labāk.” Lai gan aktiera profesija nozīmē nepārtrauktu atrašanos sabiedrībā, mājās viss ir citādi. “Mums ir astoņus mēnešus vecs dēls, kuram kopā ar sievu šobrīd tiek visa mana uzmanība un mīlestība. Darbā un pasākumos cilvēku ir ļoti daudz, tāpēc mājās es atpūšos no cilvēkiem kopā ar savējiem.”
Dēls visu salicis pa plauktiņiem
Kurpnieks neslēpj, ka tieši kļūšana par tēti būtiski mainījusi viņa skatījumu uz dzīvi un prioritātēm. “Man agrāk fokuss bija karjera, finanses, attiecības, visādas lietas. Tagad vispirms ir dēla labklājība.” Līdz ar bērna piedzimšanu viss pārējais kļuvis mazāk svarīgs. “Sievas un dēla labsajūta šobrīd ir mana atbildība. Vienmēr likās, ka man nav laika un viss ir ļoti svarīgi. Bet tad, kad dēls piedzima un sāka man smaidīt pretī, nekas cits vairs nešķita tik nozīmīgs.”
Par jaunajiem projektiem vēl klusē
Lai gan tuvākajā laikā skatītāji Kurpnieku redzēs jaunos projektos, pagaidām viņš par tiem runāt nedrīkst. “Būs raidījums, būs arī projekti, kuros esmu filmējies, bet pagaidām neko vairāk nevaru teikt.” Arī par iespēju tuvākajā laikā atgriezties režisora krēslā aktieris nesteidzas runāt. “Es negribu taisīt tikai tādēļ, lai kaut ko taisītu. Gribu strādāt tikai tad, kad atrodu materiālu, kas mani patiešām aizrauj. Pēdējā gada laikā tik maz sanācis lasīt grāmatas un lugas, ka vēl neesmu uzdūries stāstam, par kuru gribētu veidot izrādi.”
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Vasaras garša – cūku pupas
Savukārt uz jautājumu par vasaras iecienītāko ēdienu Kurpnieks atbild bez ilgas domāšanas. “Vārītas cūku pupas.” Izrādās, aktieris tās ēd iespaidīgos daudzumos. “Mēs paši tās vēl neaudzējam, jo tikai nesen ievācāmies mājā, bet es tirgū katru otro dienu nopērku piecus kilogramus. Es ēdu nenormāli daudz cūku pupu.”