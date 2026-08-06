"Spriežot pēc prieka asarām, pārsteigums izdevās!" - Agniju Griguli mīļotais bildina Parīzē
Reklāmas aģentūras "McCANN Riga" vadošais partneris Kristaps Siliņš romantiskā ceļojuma laikā Parīzē bildinājis fotogrāfi un galerijas "La Rouge" īpašnieci Agniju Griguli.
Lai gan Parīzi dēvē par mīlētāju pilsētu, Kristaps atzīst, ka viņam pašam sākotnēji tā šķitusi kā romantiska klišeja, “līdz es to iepazinu tuvāk, strādājot ar Parīzes zīmoliem”.
“Arī Agnijas fotogrāfes karjerā Parīze ir būtiska, tāpēc šī pilsēta iedvesmojusi mūs abus,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Kristaps un atklāj – bildinājums rūpīgi plānots tā, lai Agnija ne par ko nenojaustu. “Centos radīt iespaidu, ka šis man ir kārtējais darba komandējums uz Parīzi. Spriežot pēc Agnijas prieka asarām, pārsteigums izdevās,” viņš atklāj.
Pāris kopā ir jau ceturto gadu, taču Kristaps atklāj – lēmumu par kopīgu nākotni pieņēmis jau attiecību pašā sākumā: “Jau pirmajā attiecību dienā zināju, ka Agnija ir mana sieviete, un izlēmu, ka viņu precēšu.” Saderināšanās gredzena izvēle neesot sagādājusi grūtības. “Zinu, ka viņai, tāpat kā man, patīk klasiskas vērtības,” saka Kristaps.
Rīgā atklāts Agnijas Grigules fotogrāfijas salons “La Rouge”
Fotogrāfe un radošā uzņēmēja Agnija Grigule Rīgā atklājusi jaunu fototelpu “La Rouge”.
Abi iepazinās pirms desmit gadiem, un tieši Agnijas personība viņu uzrunājusi visvairāk. “Ievēroju, ka Agnija dzīvo pati savā fantāziju pasaulē. Daudzi Agniju nesaprot, bet mani viņas iztēle un talants fascinējis vienmēr,” viņš atceras. Savukārt par brīdi, kad sapratis, ka vēlas ar Agniju pavadīt visu mūžu, Kristaps saka: “Iemīlējos, kad mani atbruņoja viņas brutālā atklātība, lojalitāte un drosme iestāties par sev tuvajiem. Zinu, ka varu šai sievietei uzticēties.”
Pēc Kristapa domām, tieši abu atšķirības ir attiecību lielākā vērtība. “Mēs esam ļoti dažādi. Tas ir attiecību lielākais spēks. Ļaujam viens otram paplašināt redzesloku un kļūt par labāku sevis versiju. Viņa manā realitātē ienes skaistumu un dzīvesprieku,” pārliecināts ir Kristaps.