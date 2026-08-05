“Viss kļūst tikai labāk”: Dženifera Lopesa dod mājienu par dzīvi bez Bena Afleka
Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa, nesen atzīmējot savu 57. dzimšanas dienu, sociālajos tīklos dalījusies ar noslēpumainu vēstījumu par neatlaidību un došanos uz priekšu.
Dziedātāja vietnē “Instagram” publicēja video, kurā redzama braucam automašīnā, ļaujoties saules stariem un vējam. Ierakstam viņa pievienoja zīmīgu vēstījumu: “Turpinot iet uz priekšu, viss kļūst tikai labāk.”
Video fonā dzirdams fragments no bijušā ASV prezidenta Teodora Rūzvelta slavenās runas “Cilvēks arēnā”. Tajā stāstīts par drosmi turpināt iesākto, neraugoties uz neveiksmēm, kritiku un apkārtējo nosodījumu. Lai gan Lopesa tieši nepieminēja savu bijušo vīru Benu Afleku vai abu laulības izjukšanu, ieraksta laiks un izvēlētais vēstījums daudziem licis to uztvert kā mājienu uz viņas jauno dzīves posmu.
Savu dzimšanas dienu zvaigzne sāka svinēt jau laikus. Jūlijā viņa kopā ar jaunāko māsu Lindu Lopesu devās uz Eiropu, apmeklēja Parīzes augstās modes nedēļu un sarīkoja kopīgu māsu dzimšanas dienas ceļojumu. Sociālajos tīklos Lopesa publicēja fotogrāfijas no greznajām svinībām, kopīgiem mirkļiem viesnīcā, Vimbldonas turnīra un Parīzes restorāniem.
Lopesa 2024. gada augustā pēc divus gadus ilgas laulības iesniedza šķiršanās pieteikumu no Afleka. Abu attiecību izjukšana juridiski tika nokārtota 2025. gada janvārī, pieliekot punktu plaši apspriestajam “Bennifer 2.0” mīlasstāstam. Lai gan bijušais pāris arī pēc šķiršanās reizēm redzēts kopā ģimenes pasākumos, dziedātāja vairākkārt uzsvērusi, ka pašlaik izbauda savu neatkarību.
Martā intervijā raidījumam “Good Morning America” Lopesa savu pašreizējo dzīves posmu raksturoja kā “laimīgo ēru”. Viņa atzina, ka pirmo reizi dzīvē jūtas patiesi brīva, ir iemācījusies vairāk uzticēties sev un vairs nevēlas būt tik kritiska pret sevi.
Arī maijā dziedātāja neslēpa, ka dzīve bez attiecībām viņai šķiet lieliska. Lopesa jokoja, ka neatkarību vajadzējis izvēlēties jau agrāk, un uzsvēra, ka pašlaik nevēlas darīt neko tādu, kas varētu izjaukt viņas jauniegūto labsajūtu.