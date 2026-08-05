Pēc vairākiem mēnešiem slimnīcā aktrise Kristīna Eplgeita beidzot atgriezusies mājās
Amerikāņu aktrise Kristīna Eplgeita pēc aptuveni četrus mēnešus ilgas ārstēšanās slimnīcā beidzot atgriezusies mājās. Kāds aktrisei tuvs avots atklājis, ka 54 gadus vecajai seriālu “Dead to Me” un “Precējies. Ir bērni” zvaigznei pašlaik klājoties ļoti labi.
Pirmās ziņas par Eplgeitas hospitalizāciju parādījās aprīlī. Toreiz tika vēstīts, ka aktrise kādā Losandželosas slimnīcā ievietota marta beigās.
Aktrises pārstāvis tolaik atteicās komentēt gan viņas atrašanos slimnīcā, gan saņemto ārstēšanu, vien norādot, ka Eplgeitai jau ilgstoši nācies sadzīvot ar sarežģītām veselības problēmām, par kurām viņa atklāti stāstījusi savā grāmatā un raidierakstā.
Vēlāk tajā pašā mēnesī Eplgeita pati sociālajos tīklos pateicās faniem par atbalstu un laba vēlējumiem. Viņa atzina, ka veselības problēmas kļuvušas par pastāvīgu viņas dzīves daļu, tomēr uzsvēra, ka ar katru dienu kļūst stiprāka un jūtas labāk. Aktrise arī pavēstīja, ka uz laiku koncentrēsies uz atveseļošanos.
Eplgeita par multiplās sklerozes diagnozi publiski paziņoja 2021. gadā. Kopš tā laika viņa vairākkārt ļoti atklāti runājusi par slimības radītajām sāpēm, kustību grūtībām un to, cik ievērojami mainījusies viņas ikdiena.
Sarunās un raidierakstā “MeSsy”, ko viņa vada kopā ar aktrisi Džeimiju-Linnu Sigleri, Eplgeita nav slēpusi arī biežās hospitalizācijas un smagos gremošanas sistēmas simptomus.
Šī nav pirmā nopietnā veselības cīņa aktrises dzīvē. Pēc krūts vēža diagnozes viņai 2008. gadā tika veikta abu krūšu mastektomija. Neraugoties uz piedzīvoto, Eplgeita turpinājusi publiski runāt par savu veselību un atklāti parādīt, kāda patiesībā ir dzīve ar smagu hronisku slimību.