Britu princese Eiženija Portugālē laiž pasaulē trešo bērnu. Vai abiem dēliem pievienojusies māsiņa vai vēl viens brālītis?
Princese Eiženija un viņas vīrs Džeks Brūksbenks paziņojuši par sava trešā bērna piedzimšanu. Mazulis nācis pasaulē pirmdien slimnīcā Lisabonā, Portugālē. Šī ir reta reize, kad britu karaliskās ģimenes pārstāvis piedzimis ārvalstīs. Eiženijai un Brūksbenkam Portugālē ir mājvieta, kā arī vēl citas saiknes ar šo valsti. Ģimenē jau aug divi vecāki dēli.
Princese Eiženija Portugālē sagaidījusi pasaulē meitiņu. Viņa piedzima pirmdien pulksten 18.20 pēc vietējā laika Lisabonā un svēra trīs kilogramus.
Šis ir princeses Eiženijas un viņas vīra Džeka Brūksbenka trešais bērns. Pārim ir vēl divi dēli. Augusts Filips Hauks Brūksbenks nāca pasaulē 2021. gadā, bet Ernests Džordžs Ronijs Brūksbenks piedzima 2023. gadā.
Bakingemas pils paziņojumā teikts: „Viņu Majestātes karalis un karaliene, kā arī citi karaliskās ģimenes pārstāvji ar prieku uzņēma šo vēsti.”
Savukārt 36 gadus vecā princese vietnē “Instagram” rakstīja: „Mēs ar Džeku ar lielu sajūsmu paziņojam par mazās Brūksbenkas jaunkundzes piedzimšanu! Mēs esam neaprakstāmi iemīlējušies savā meitiņā.”
Pagaidām pāris vēl nav atklājis meitas vārdu. Jaundzimusī meitene, kurai nepienāksies Viņas Karaliskās Augstības (HRH) tituls, ieņem 15. vietu rindā uz britu troni. Viņa tajā apsteidz sava vectēva brāli Edinburgas hercogu, princi Edvardu.
Eiženija un Džeks Brūksbenks dzīvo gan Portugālē, gan Aivijas kotedžā, kas atrodas Kensingtonas pils teritorijā.
Par princeses Eiženijas trešo grūtniecību pāris paziņoja šā gada maijā. Princese toreiz publicēja fotogrāfiju, kurā viņas mazie dēli tur rokās ultrasonogrāfijas attēlu un pievienoja parakstu: „Bēbītis Brūksbenks gaidāms 2026. gadā!”
Toreiz pils sociālajos tīklos vēstīja: „Viņa Majestāte karalis ir informēts par šo ziņu un jūtas ļoti gandarīts.”
Eiženija un Džeks Brūksbenks apprecējās 2018. gada oktobrī. Viņu meita ir piektais mazbērns princeses tēvam Endrū Mauntbatenam-Vindzoram.
Princeses Eiženijas kāzas
Šodien Lielbritānijā karaliskas kāzas. Precas princese Eiženija ar Džeks Brūksbenks.
Bijušajam princim pagājušajā gadā karalis Čārlzs atņēma titulus un goda nosaukumus pēc tam, kad publiski kļuva zināma plašāka informācija par viņa saistību ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Abas Endrū meitas Beatrise un Eiženija princešu titulus ir saglabājušas, taču neviena no viņām nepilda oficiālus karaliskās ģimenes pienākumus.
Eiženija ir mākslas galerijas “Hauser & Wirth” direktore Meifērā, Londonā, savukārt viņas vīrs strādā viesmīlības un mārketinga jomā.