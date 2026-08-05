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Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Jesica Zundovska Armēnijā piedzīvo satraukuma pilnu braucienu

Izklaides nodaļa

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Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Jesica Zundovska, viesojoties Armēnijā, piedzīvo ne vien iepazīšanos ar vietējo kultūru, bet arī visai temperamentīgu izklaidi dienu pirms lielās operācijas.

Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Jesica Zundovsk...

Ceļojuma laikā viņa kopā ar draudzenēm ļaujas spontāniem piedzīvojumiem un neslēpj sajūsmu par piedzīvoto. Vakara gaitā ceļotāji nogaršo vietējos dzērienus. Jesica atzīst, ka granātābolu sula ar konjaku izrādās negaidīti spēcīga, taču tas netraucē baudīt vakara atmosfēru.

Drīz vien kļūst skaidrs, ka arī vietējie ceļojuma organizatori prot radīt jautru noskaņu. Jesica ar smaidu vēro notiekošo un atzīst, ka brīžiem pat īsti nesaprot, kas apkārt notiek. “Es nezinu, kas notiek. Es tikai redzu trakus vadītājus,” viņa saka, ieraugot vagoniņu, kas plāno dāmas vest ekstrēmā braucienā.

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Liene UšakovaArmēnijaSlavenības. Bez filtra

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