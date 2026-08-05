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Slavenības
Šodien 14:25
Kristaps Tālbergs paziņo priecīgus jaunumus - ģimenē gaidāms vēl viens mazulis
TV raidījumu vadītājs un radio personība Kristaps Tālbergs sociālajā tīklā "Instagram" paziņojis priecīgus jaunumus – viņa ģimenē gaidāms pieaugums.
Tālbergs publicējis ģimenisku fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar sievu Aneti un abu meitiņu Emmu. Attēlā nepārprotami redzams, ka Anete ir gaidībās, bet pie publikācijas Kristaps lakoniski pievienojis uzrakstu "+1", tādējādi apliecinot, ka ģimenē gaidāms vēl viens bērniņš.
Jau ziņots, ka 2024. gada oktobrī Kristaps un Anete sagaidīja pasaulē savu pirmdzimto meitu Emmu.
Savukārt par vīru un sievu pāris kļuva 2024. gada 4. maijā.
Ar jaunāko ierakstu sociālajos tīklos pāris saņēmis daudzus apsveikumus un laba vēlējumus no sekotājiem un draugiem.