Megana Mārkla savā 45. dzimšanas dienā parāda bildi peldkostīmā!
Megana Mārkla savu 45. dzimšanas dienu atzīmēja, publicējot rotaļīgas fotogrāfijas, kurās redzama, lecam peldbaseinā.
Melnbaltajos attēlus, kas ievietoti vietnē “Instagram”, Saseksas hercogiene redzama, lecam ūdenī, rokās turot lielu balonu pušķi. Pie ieraksta viņa pateikusies saviem sociālo tīklu sekotājiem par dzimšanas dienas sveicieniem un izrādīto mīlestību.
Arī Meganas dzīvesstila zīmols “As Ever” atzīmēja šo īpašo dienu, sveicot savu dibinātāju. Sveicienam pievienota fotogrāfija, kurā Megana redzama svītrainā blūzē un baltās biksēs, kā arī attēli ar uzņēmuma populārāko produktu zemeņu ievārījumu. Bilžu sērija papildināta ar kādu gaviļnieces bērnības dienu fotogrāfiju. Ierakstam pievienots teksts: „Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu dibinātājai Meganai. Lai svinētu šo dienu, iededzam sveci Nr. 084!”
Šis ieraksts tapis tikai nedēļu pēc tam, kad hercogiene publiskoja fotogrāfijas no ģimenes brīvdienām Eiropā, ļaujot ieskatīties viņu ceļojuma gaitās kopā ar vīru princi Hariju un abiem bērniem – princi Ārčiju (7) un princesi Lilibetu (5).
Dažās fotogrāfijās Megana redzama, atpūšamies uz sauļošanās krēsla un aplūkojam dāvanu veikalu, savukārt princis Harijs skatāms, rotaļīgi metam princesi Lilibetu peldbaseinā.
Jūlija sākumā Saseksas hercogu ģimene devās arī uz Lielbritāniju, lai pievienotos princim Harijam, kurš dzimtenē reklamēja “Invictus Games” spēles. 10. jūlijā ģimenei bija privātas vakariņas Haigrovā kopā ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu. Tā bija pirmā reize kopš 2022. gada, kad monarhs klātienē satika savus jaunākos mazbērnus Ārčiju un Lilibetu.