Toreiz viņi bija pasaulē seksīgākie: daži šodien mainījušies līdz nepazīšanai.
Slavenības
Šodien 06:11
Toreiz par viņiem sapņoja miljoni sieviešu: kā šodien izskatās savulaik par pasaulē seksīgākajiem atzītie vīrieši?
Izvēlēties pašu pievilcīgāko Holivudas vīrieti nav viegls uzdevums — īpaši tad, ja kinoindustrijā netrūkst harismātisku aktieru un īstu siržu lauzēju.
Tāpēc tituls “Gada seksīgākais vīrietis” noteikti ir iespaidīgs sasniegums. Šie slavenie vīrieši to ieguva pirms vairāk nekā 20 gadiem, un daudzi no viņiem savu kinozvaigznes šarmu saglabājuši arī vēlākajos dzīves gados.
Aplūko, kurus no viņiem tu atpazītu uzreiz un kuri pa šo laiku mainījušies teju līdz nepazīšanai!