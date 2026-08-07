Par šīm rotaļlietām savulaik sapņoja ikviens.
Trakā pasaule
Šodien 06:12
Šīs rotaļlietas noteikti bija tavā vēlmju sarakstā: 10 bērnības hiti no 90. gadiem
Vai vēl atceries sestdienu rītus, kad bērnībā ar nepacietību gaidījām ne tikai multfilmas, bet arī reklāmu pauzes? Tieši tajās pirmo reizi ieraudzījām jaunākās rotaļlietas, kuras vienā mirklī kļuva par mūsu lielāko vēlēšanos.
Lai gan katrai paaudzei ir savas bērnības rotaļlietas, 90. gadi bija īpaši bagāti ar lietām, kas joprojām izraisa spilgtas atmiņas. Bārbijas, spēļu konsoles, radiovadāmās mašīnas, “Tamagotchi”, konstruktori un desmitiem citu rotaļlietu kļuva ne tikai par izklaidi, bet arī par neatņemamu bērnības daļu.
Dažas no tām tika saņemtas dzimšanas dienā vai Ziemassvētkos, par citām nācās vecākus lūgt nedēļām ilgi, bet vēl citas tā arī palika nepiepildīts bērnības sapnis.
Lūk, rotaļlietas, kuras 90. gadu bērni vēlējās visvairāk: