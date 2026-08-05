Pavērsiens aiz restēm: pēkšņi mainīts Diddy iznākšanas datums no cietuma
Mūzikas magnāta Šona “Diddy” Kombsa iespējamais atbrīvošanas datums no cietuma atkal ir mainīts — un šoreiz viņš brīvībā varētu nonākt agrāk, nekā tika norādīts iepriekš.
ASV Federālā cietumu pārvalde otrdien, 4. augustā, atjaunināja informāciju savā datubāzē, norādot, ka 56 gadus veco reperi no zemas drošības federālā cietuma FCI Fort Dix Ņūdžersijā paredzēts atbrīvot 2028. gada 20. februārī.
Šis nebūt nav pirmais datums, kas parādījies pie Kombsa vārda. Iepriekš kā iespējamie atbrīvošanas datumi tikuši norādīti 2028. gada 15. aprīlis, 25. aprīlis un pat 4. jūnijs. Savukārt vēl jūnijā tika vēstīts, ka viņš cietumu varētu pamest 2028. gada 23. februārī.
Kādēļ datums vairākkārt mainīts, oficiāli nav paskaidrots.
“Bad Boy Records” dibinātājs izcieš 50 mēnešu cietumsodu pēc tam, kad federālā tiesa Ņujorkā viņu atzina par vainīgu divos gadījumos, kas saistīti ar personu pārvadāšanu prostitūcijas nolūkā.
Vienlaikus zvērinātie Kombsu attaisnoja smagākajās viņam izvirzītajās apsūdzībās, tostarp cilvēku tirdzniecībā seksuālai izmantošanai un noziedzīgas organizācijas izveidē.
Šobrīd Kombss cietumā piedalās narkotiku atkarības ārstēšanas programmā, kamēr viņa advokāti turpina pārsūdzēt gan notiesājošo spriedumu, gan piespriesto sodu. Aizstāvība uzskata, ka sods bijis pārmērīgi bargs, un cenšas panākt attaisnošanu vai atkārtotu soda noteikšanu.
Dalība dzīvojamā narkotiku rehabilitācijas programmā jeb RDAP atsevišķos gadījumos ieslodzītajiem var samazināt soda ilgumu pat par vienu gadu. Tomēr nav oficiāli apstiprināts, ka tieši tas izskaidro Kombsa atbrīvošanas datuma maiņu.
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Jūlijā medijos parādījās arī ziņas, ka Kombss cietumā esot iesaistījies fiziskā konfliktā ar kādu citu ieslodzīto un pēc notikušā ievietots vieninieku kamerā.
Kā vēstīja “TMZ”, konflikts esot sācies pēc tam, kad otrs ieslodzītais reperi aizvainojis. Cietuma darbinieki situācijā ātri iejaukušies un abus vīriešus izšķīruši. Federālās iestādes šo incidentu publiski plašāk nav komentējušas.
Kombss pats bija lūdzis iespēju sodu izciest FCI Fort Dix, lai atrastos tuvāk savai ģimenei un varētu piedalīties rehabilitācijas programmās.
Aptuveni 14 mēneši, kurus viņš pēc aizturēšanas pavadīja Metropolitēna aizturēšanas centrā Bruklinā, tika ieskaitīti jau izciestajā soda laikā.
Tajā pašā dienā tiesnesis Kombsa lietā arī atļāva federālajām iestādēm pārņemt vai iznīcināt priekšmetus, kas tika konfiscēti viesnīcā “Park Hyatt”, kur reperi aizturēja 2024. gada septembrī. Konfiscēto mantu sarakstā esot 9000 ASV dolāru skaidrā naudā, vairāki “iPad”, “iPhone”, klēpjdatori un cietie diski.
Savā 2025. gada novembra soda noteikšanas sēdē Kombss apgalvoja, ka pirmo reizi 25 gadu laikā esot skaidrā, un daļu savas agrākās rīcības saistīja ar narkotiku lietošanu. “Cietums tevi mainīs vai nogalinās. Es izvēlos dzīvot,” viņš toreiz rakstīja tiesai iesniegtajā vēstulē.