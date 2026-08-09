Viņi šķita nešķirami: slavenību pāri, kuri 2026. gadā aizgāja katrs savu ceļu
2026. gads ir bijis īsts slavenību šķiršanās bums.
Holivudā nevienas attiecības nav akmenī iecirstas — pat visstabilākie un šķietami ideālākie slavenību pāri var izjukt brīdī, kad to neviens negaida. To spilgti pierādīja 2025. gads, kad šķīrās aktrise Dakota Džonsone un mūziķis Kriss Mārtins, popzvaigzne Keitija Perija un aktieris Orlando Blūms, kā arī viens no pārsteidzošākajiem pāriem — aktrise Nikola Kidmena un mūziķis Kīts Urbans.
Arī 2026. gads slavenību mīlas dzīvē solās būt ne mazāk dramatisks. Jau gada sākumā kļuva zināms, ka pēc divu gadu attiecībām slepus izšķīrušies Ali Vonga un Bils Heiders, bet Megana Thee Stallion apstiprināja attiecību beigas ar Kleju Tompsonu, vienlaikus izsakot viņam apsūdzības neuzticībā.
Tomēr mīlas frontē nav tikai sliktas ziņas. Kima Kardašjana, kā tiek vēstīts, satiekas ar Lūisu Hamiltonu, Kendalai Dženerei tiek piedēvēts romāns ar Džeikobu Elordi, bet Zoija Kravica un Harijs Stailss nepilnu gadu pēc attiecību baumu sākuma jau esot saderinājušies.
Taču Holivudas pieredze rāda — nekas nav garantēts. Lūk, kuri slavenību pāri 2026. gadā nolēma iet katrs savu ceļu.