Dziedātāja Marija Naumova.
Slavenības
Šodien 10:01
“Man sākās jauna dzīves dimensija...” Marija Naumova dalās ar priecīgiem jaunumiem
Dziedātāja Marija Naumova saviem sekotājiem pavēstījusi priecīgu ziņu – viņa kļuvusi par vecmāmiņu. Māksliniece sociālajos tīklos dalījusies ar aizkustinošu foto, kurā redzama, rokās turot savu mazbērniņu, bet fonā paveras iespaidīga kalnu ainava.
“Šodien es sveicu pasaulē nākušu, mazu Cilvēku! Lai Tava dzīve ir gaismas, mīlestības un Dieva svētības piepildīta,” raksta Naumova.
Dziedātāja atzīst, ka kļūšana par vecmāmiņu viņai nozīmē jaunu dzīves posmu un īpašu, mierpilnu mīlestības pieredzi.
“Kļūt par vecmāmiņu man nozīmē atklāt jaunu, klusu, beznosacījuma mīlestību, kurā ir daudz vairāk pateicības un mazāk raižu. Bet man sākās jauna dzīves dimensija - būt vecmāmiņai,” dalās Marija Naumova.
Marija Naumova ir precējusies ar Raiti Bullīti. Pāris laulības gredzenus mija 2006. gada 13. septembrī Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcā. Četrus gadus vēlāk - 2010. gada 12. septembrī - viņi kļuva par vecākiem savam pirmdzimtajam dēlam.