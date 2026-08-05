Pēc izlīguma pazīmēm: kā karaliskā ģimene atzīmēja Meganas Mārklas jubileju
Pēc prinča Harija un Meganas Mārklas nesenās viesošanās Lielbritānijā attiecības starp Saseksas hercogu pāri un karali Čārlzu III, šķiet, kļuvušas nedaudz siltākas. Tomēr karaliskās ģimenes eksperti jau iepriekš brīdināja, ka Meganai savā 45. dzimšanas dienā nevajadzētu gaidīt publiskus apsveikumus vai īpaši vērienīgas dāvanas no pils.
Bijusī seriāla “Suits” zvaigzne 45. dzimšanas dienu atzīmēja 4. augustā — neilgi pēc tam, kad viņa kopā ar princi Hariju un abu bērniem, princi Ārčiju un princesi Lilibetu, jūlijā esot apmeklējusi karali Čārlzu un karalieni Kamillu Haigrovas namā.
Karaliskās ģimenes komentētājs Toms Saikss izdevumam “Page Six” norādīja, ka no karaļa puses, visticamāk, bijis kāds privāts žests.
“Karalis ir ārkārtīgi pieklājīgs cilvēks, un esmu pārliecināts, ka viņš vēlētos nosūtīt savai vedeklai apsveikumus dzimšanas dienā,” sacīja Saikss.
Arī karaļnama eksperte Kinsija Skofīlda uzskatīja, ka Čārlzs Meganu, visticamāk, nav aizmirsis. Tomēr viņa pieļāva, ka dāvana varētu būt bijusi visai pieticīga un nodota ar karaļa darbinieku starpniecību. Čārlzs un Kamilla savus laba vēlējumus, iespējams, izteikuši privāti, nevis ar oficiālu ierakstu sociālajos tīklos.
Tikmēr iespēja, ka Meganu būtu apsveikuši princis Viljams un Velsas princese Ketrīna, tika vērtēta daudz skeptiskāk. Saikss uzskatīja, ka no viņu puses publisks vai personīgs žests neesot īpaši ticams, jo attiecības starp abām ģimenēm joprojām esot saspringtas.
Dažas dienas pirms Meganas dzimšanas dienas karaliskās ģimenes korespondente Dženija Bonda izteicās, ka labāku attiecību gadījumā Čārlzs varētu Meganai piezvanīt vai nosūtīt dzimšanas dienas kartīti.
Bonda arī uzsvēra, ka Meganas dalība ģimenes vizītē Haigrovas namā bijusi īpaši nozīmīga abu bērnu dēļ. “Bērni ir pelnījuši redzēt zināmu harmoniju ģimenē. Būtu kaitīgi mēģināt viņiem izskaidrot, kādēļ viņu māte nav uzaicināta,” sacīja eksperte.
Pirms iespējamās ģimenes atkalapvienošanās britu presē gan netrūka ziņu par jaunu spriedzi. Tika vēstīts, ka princis Harijs esot izvirzījis vairākas prasības saistībā ar Meganas atgriešanos karaliskajā vidē, kas daļai pils darbinieku neesot patikušas. Vienlaikus avoti apgalvoja, ka karalis tomēr cerējis vasarā satikt dēlu, vedeklu un mazbērnus.
Par iespējamu vēlmi atjaunot saikni ar karalisko ģimeni tika uzskatīts arī Meganas maijā publicētais apsveikums prinča Ārčija septītajā dzimšanas dienā. Tajā bija redzama sena fotogrāfija, kurā mazais Ārčijs guļ tēvam uz krūtīm Frogmoras kotedžā — laikā, kad Harijs un Megana vēl pildīja karaliskos pienākumus.
Daži vērotāji šo ierakstu nodēvēja par nelielu izlīguma žestu. Tas īpaši izcēlās uz iepriekšējā gada fona, jo 2025. gada novembrī Harijs un Megana publiski neapsveica karali Čārlzu dzimšanas dienā, kamēr Viljams un Ketrīna savus laba vēlējumus monarham nosūtīja.