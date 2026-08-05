Džūlijas Robertsas brālis atklāj patieso iemeslu, kāpēc neapmeklēja savas meitas Emmas kāzas
Emmu Robertsu kāzās pie altāra veda viņas piecus gadus vecais dēls, jo aktrises tēvs Ēriks Roberts kāzās nepiedalījās.
Emmas Robertas piecus gadus vecais dēls Rods kāzās uzņēmās īpašu lomu - viņš pavadīja mammu līdz altārim. Zēns pildīja lomu, kas tradicionāli pienākas līgavas tēvam. Fotogrāfijās, kas uzņemtas 25. jūlijā Aidaho štatā notikušajā ceremonijā, redzams Rods, kuru Emma audzina kopā ar bijušo partneri Garetu Hedlundu. Aktrises dēls bija ģērbies baltā uzvalkā, kas pieskaņots mammas pēc pasūtījuma darinātajai “Monique Lhuillier” kleitai, un pavadīja viņu līdz līgavainim Kodijam Džonam.
Kāzās piedalījās arī Emmas tante Holivudas zvaigzne Džūlija Robertsa kopā ar vīru Deniju Moderu, taču līgavas tēva Erika Robertsa prombūtne bija īpaši pamanāma. Kad izdevums “Page Six” aktierim jautāja, kāpēc viņš neieradās uz ceremoniju, Eriks sniedza īsu atbildi: “Es mīlu savu meitu - vienmēr esmu mīlējis un vienmēr mīlēšu. Ir brīnišķīgi, ka viņa var svinēt šo dienu tā, kā pati vēlas, kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem vēlas.”
Šī prombūtne iezīmē kārtējo sarežģīto posmu abu attiecībās — par to Ēriks pēdējos gados ir publiski runājis.
2024. gada oktobrī, piedaloties podkāstā “Inside of You”, viņš attiecību zaudēšanu ar meitu nosauca par smagāko periodu savā dzīvē. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka abi netur ļaunu prātu viens uz otru. Aktieris raksturoja situāciju, ka tās drīzāk ir “skumjas par pārpratumiem, kas, visticamāk, mums visiem paliks uz mūžu, jo mēs esam tikai cilvēki”.
Eriks Robertss iepriekš arī atklājis, kā pagātnes cīņa ar narkotiku atkarību ietekmējusi attiecības ar Emmu. Memuāros Ēriks rakstīja, ka nekad nav juties tiesīgs prasīt, lai meita nonāktu viņa aprūpē: “Es nekad neuzskatīju sevi par cilvēku, kuram būtu jāpiešķir aizbildniecība pār Emmu — nekad mūžā. Mēs abi zinājām, ka tā nebūtu pareiza izvēle.”
Vēlāk, piedaloties podkāstā “Really Famous with Kara Mayer Robinson”, Ēriks par attiecībām ar Emmu sacīja: “Tās šķiet sarežģītas tikai no malas, jo cilvēki nezina visu stāstu. Viņiem ir savs skatījums, kāds nu tas ir.” Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ļoti lepojas ar savu meitu.
Emma Robertsa un Kodijs Džons, kuri pirms kāzām bija kopā četrus gadus, viens otram deva solījumus 45 minūšu ilgā ceremonijā brīvā dabā. Kāzu laikā temperatūra sasniedza 35 grādus pēc Celsija, un viesu vidū bija arī tādas slavenības kā Demija Mūra, Kristena Stjuarte, Sāra Polsone un Billija Lurda.