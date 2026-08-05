Nikola Kidmena bauda romantiskas brīvdienas Itālijā, un tas mudina bijušo vīru meklēt jaunu draudzeni
Aktrises Nikolas Kidmenas dzīvē ienākusi jauna mīlestība. Pēc paziņu teiktā, šī ziņa raisījusi sāpīgas pārdomas viņas šķirtajam vīram Kītam Urbanam, kurš tagad pēc vēlas ātrāk sev atrast partneri.
Avoti vēsta, ka amerikāņu kanti mūziķis Kīts Urbans jūtas ļoti sāpināts un apsver iespēju uzsākt jaunas attiecības pēc tam, kad viņa bijusī sieva Nikola Kidmena brīvdienu laikā Itālijā nofotografēta skūpstāmies ar uzņēmēju Maiklu Reinšteinu.
Fotogrāfijas, kurās “Oskara” balvas ieguvēja atvaļinājumā redzama laimīga un tuva ar citu cilvēku, esot bijis sāpīgs trieciens kantri mūzikas zvaigznei. Kā apgalvo avoti, viņš vēl aizvien cerējis atjaunot abu attiecības.
Atgādināsim, ka pāris, kuru savulaik uzskatīja par vienu no saticīgākajiem Holivudā, oficiāli noslēdza šķiršanās procesu šā gada janvārī pēc gandrīz 20 gadus ilgušas laulības. Par viņu izirušo kopdzīvi kļuva zināms pagājušā gada septembrī. Pēc paziņu teiktā, krīze attiecībās valdījusi jau visu 2025. gada vasaru un to nebija izdevies atrisināt. Drīz pēc Jaunā gada sagaidīšanas abi panāca vienošanos un bez skaļiem skandāliem juridiski noslēdza kopdzīves periodu.
Nikolas Kidmenas brīvdienas Itālijā
Kīta Urbana emocionālo satricinājumu izraisījušas nesen publiskotās ekskluzīvās fotogrāfijas, kas nonākušas izdevuma “Daily Mail” rīcībā.
59 gadus vecā filmas “Mulenrūža” aktrise bija redzama Itālijas Rivjērā, pie baseina baudot kokteili kopā ar Maiklu Reinšteinu. Abi mierīgi tērzēja un baudīja viens otra sabiedrību. Kādā no fotogrāfijām redzams, kā uzņēmējs rotaļīgi paceļ Nikolas cepuri, lai pasargātu viņu no spožās Vidusjūras saules. Vēlāk abi nofotografēti arī sadevušies rokās un skūpstāmies.
Kāds avots izdevumam “Daily Mail” norādīja: “Pēc visa, ko viņa piedzīvoja kopā ar Kītu, viņa ir pelnījusi atrast laimi.” Paziņa arī norādīja, ka Kidmena neesot pieļāvusi pat domu, ka laulība varētu izjukt un “centās darīt visu iespējamo, lai saglabātu ģimeni”. Eiropas ceļojumā viņai līdzi bija devušās arī abas tīņu vecuma meitas - Sandeja Rouza un Feita, apliecinot, ka ģimene aktrisei aizvien ir ļoti svarīga.
Avoti vēsta, ka Nikola šobrīd izstaro mieru un gandarījumu par dzīvi, kas krasi atšķiroties no viņas bijušā vīra emocionālā stāvokļa.
Kīts Urbans meklē jaunas attiecības
Kā vēsta žurnāls “New Idea”, 58 gadus vecais dziedātājs esot bijis “pilnībā satriekts” par ziņām, ka Kidmena tik ātri atradusi jaunu laimi ar citu vīrieti. Kāds avots apgalvoja, ka līdz šim dziedātājs vēl esot cerējis uz izlīgumu. Taču, redzot savu bērnu māti laimīgu kopā ar citu cilvēku, Urbanu atkal pārņēmusi dziļa zaudējuma sajūta.
Dzīve pēc šķiršanās ir sarežģīta jebkuram pārim, bet vēl sāpīgāka tā izvēršas pasaulē labi zināmiem cilvēkiem, kam ik uz soļa seko paparaci un atreferē jaunākos notikumus. Avots izteicies, ka Nikolas Kidmenas jaunais dzīves posms beidzot licis Kītam Urbanam saprast, ka arī viņam ir laiks doties tālāk un veidot jaunas romantiskās attiecības. “Redzot, ka Nikola to ir izdarījusi, arī viņam kļūst vieglāk spert šādu soli,” piebildis avots.
Jaunas attiecības kā atriebības romāns?
Tiek ziņots, ka Urbans piesardzīgi raugoties uz iespēju atkal veidot publiskas attiecības un nākotnē vēlētos savu privāto dzīvi sargāt no liekas uzmanības. Tomēr nesenās fotogrāfijas ar Kidmenu varētu mudināt viņu ātrāk pieņemt lēmumu par savu nākamo dzīves posmu.
Nikola Kidmena un Kīts Urbans kantri mūzikas balvu vakarā
Austrāliešu aktrise Nikola Kidmena kopā ar vīru kantri mūziķi Kītu Urbanu apmeklē kantri mūzikas balvu vakaru „CMT Music Awards”.
Avots izdevumam norādījis, ka nevajadzētu brīnīties, ja Urbans drīzumā parādīsies sabiedrībā ar jaunām attiecībām, ko daži varētu uztvert kā “atriebības romānu”. “Viņš tikai saprot, ka ir pienācis laiks doties tālāk,” paskaidroja zinātājs. Šādi notikumi reti paliek noslēpumā ilgāku laiku, īpaši, ja iesaistītas spēcīgas emocijas.
Nikola Kidmena atstāj pagātni aiz muguras
Šķiet, ka Nikolas jaunais romāns nav aizsācies pavisam nesen. Jau jūnijā izskanēja pirmās ziņas par aktrises saikni ar kādu sabiedrībā zināmu uzņēmēju.
Kāds avots toreiz izteicās, ka attiecības esot klusi veidojušās vairākus mēnešus un abi centušies tās saglabāt pēc iespējas privātākas, izvairoties no sabiedrības uzmanības.
Pati Kidmena par savu mierpilno noskaņojumu un skatījumu uz nākotni runāja jau martā, kad sniedza pārdomu pilnu interviju žurnālam “Variety”.
Nikola Kidmena ar vīru, meitām un māsas ģimeni apmeklē “Life Achievement Award” ceremoniju
Runājot par šķiršanos, viņa sacīja, ka ir pateicīga par savu ģimeni un ar optimismu raugās nākotnē. Viņa uzsvēra, ka visi joprojām ir ģimene, un ar lepnumu stāstīja par savām meitām: “Brīnišķīgas meitenes, manas mīlulītes, kuras pēkšņi kļuvušas par sievietēm.”
Kad viņai tieši pajautāja, vai pēc 19 gadus ilgušās laulības beigām viņa jūtas labi, Kidmenas atbilde bija pārsteidzoši vienkārša. “Jā, jo es vienmēr izvēlēšos to ceļu, kas ved pretī labajam,” viņa sacīja.