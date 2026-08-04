Itālijā atkritumu kaudzē atrod miljona eiro vērtu loterijas biļeti
Itālijā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SAMB palīdzējis īpašniecei atgūt loterijas biļeti viena miljona eiro vērtībā, paziņojis uzņēmums.
Laimīgā biļete brīnumainā kārtā tika atrasta vienā gabalā un atgriezta īpašniecei, paziņoja SAMB administrators Itālijas Apūlijas reģionā Roberto Nikola Toskano.
Sieviete svētdien pēc izlozes devās uz vietējo veikalu, lai pārbaudītu biļeti, bet automāts norādīja, ka tā ir "neizmaksājama". Šāds uzraksts parādījās, jo mazie veikali var izmaksāt tikai nelielus laimestus, un sieviete uzreiz neapjēdza, ka ir laimējusi lielo laimestu, skaidroja Toskano, piebilstot, ka sieviete vienmēr spēlēja ar vieniem un tiem pašiem skaitļiem, kas viņai saistās ar tuvu cilvēku.
Kad viņa atgriezās mājās no veikala, kāds ģimenes loceklis viņai pastāstīja, ka viņas skaitļi ir uzvarējuši. Taču, atgriežoties veikalā, sieviete atklāja, ka biļete jau ir izmesta un atkritumi savākti.
Viņa sazvanīja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas rekonstruēja biļetes pārvietošanās maršrutu, bet, kā norādīja Toskano, viņi neloloja lielas cerības to atrast.
Taču uzņēmumam izdevās noteikt, kura tieši mašīna savākusi veikala atkritumus, un to laikus apstādināt. Uzņēmuma darbinieki veselu dienu pārbaudīja atkritumus, līdz atrada laimīgo biļeti.
Toskano norādīja, ka uzņēmums pirms tam parakstīja vienošanos ar loterijas biļetes īpašnieci, ka viņa segs papildu izmaksas, ko radīja biļetes meklēšana, jo citādi tās nāktos segt no nodokļu maksātāju naudas, jo SAMB ir valsts uzņēmums.