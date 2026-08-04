Nedēļas jaunumi "Tet+" - neaizmirstami piedzīvojumi, sirdssilts stāsts un pretīgs astotnieks
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties kulta režisora Kventina Tarantino filmu "Pretīgais astotnieks", animētu pašmāju fantāziju "Telmas ideālā dzimenīte" un drāmas seriālu "Īpaša dzirkstele".
Tikšanās nebija nejauša
"Pretīgais astotnieks" ir kulta režisora Kventina Tarantino astotā filma.
ASV pēc Pilsoņu kara. Leģendārais mednieks Džons Ruts par atlīdzību konvojē noziedznieci Deiziju uz Redroku, lai tur viņai spriestu tiesu par slepkavību. Pēc tam kad, satiekot vēl dažus ceļiniekus, viņus pārsteidz sniega vētra, kompānijai nākas meklēt patvērumu meža būdā, kur viņus jau sagaida visai raiba sabiedrība vēl četru cilvēku sastāvā. Pamazām rodas aizdomas, ka šī tikšanās nav bijusi nejauša un katram no astotnieka ir savi, pavisam nopietni iemesli šeit atrasties.
Neaizmirstami piedzīvojumi
"Telmas ideālā dzimenīte" ir animēta pašmāju fantāzijas filma visai ģimenei.
Aizsalušajā Ledus zemē katra pingvīna dzīvi vada perfekcijas standarti un tradīcijas, bet mazā pingvīnmeitene Telma tam pretojas. Viņa nav gatava Lielajam lēcienam, kas simbolizē pieaugšanu un kļūšanu par “perfektu pingvīnu”. Viņa ilgojas pēc īstas dzimšanas dienas. Kad Telma saņem negaidītu vēstuli no draugiem Zaļajā Zemē, viņai sākas neaizmirstams piedzīvojums, lai dotos pretī saviem sapņiem. Brīdī, kad liksies, viss pa galam, līdzās būs draugi – lidojošs kaķis un viņa labākā draudzene pele. Režisora Reiņa Kalnaeļļa filmā lomas ierunājuši: Rota Kalnaella, Zane Aļļēna, Jānis Kirmuška, Gundars Grasbergs, Artis Robežnieks, Baiba Broka, Maija Priedīte, Kaspars Zvīgulis, Ieva Kerēvica, Edgars Lipors, Horens Stalbe, Roberto Meloni.
Sirdssilts stāsts
"Īpaša dzirkstele" ir drāmas seriāls divu sezonu garumā.
Adija, meitene ar autismu, cenšas pārliecināt sava ciema iedzīvotājus izveidot piemiņas vietu sievietēm, kuras senāk tika apsūdzētas burvestībās. Adija uzskata, ka šīs sievietes arī bija ar autiskā spektra traucējumiem, gluži kā viņa.