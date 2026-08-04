Latvijas kultūras leģenda - Jānis Streičs
Mūžībā 2026. gada 5. martā 89 gadu vecumā devās viena no Latvijas izcilākajām kultūras personībām – režisors, scenārists, mākslinieks un ...
Septembrī ar vērienīgu koncertuzvedumu Preiļos un Rīgā svinēs Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu
Septembrī ar vērienīgu koncertuzvedumu “Mans draugs Jānis Streičs” Preiļos un Rīgā svinēs izcilā latviešu kinorežisora, rakstnieka, gleznotāja, publicista un sabiedriskā darbinieka Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu.
Vienlaikus, lai nodrošinātu meistara mantojuma ilgtspēju, darbu sācis jaundibinātais “Jāņa Streiča kultūras fonds”, kas līdzdarbojas uzveduma tapšanā. Koncerta iecere balstīta paša režisora novēlējumā – lai viņa 90 gadu jubileja tiktu svinēta visā Latvijā kā dzīvespriecīgi svētki, neatkarīgi no tā, vai viņš pats būs klātesošs.
Koncerta režisore Viktorija Streiča atklāj, ka šis nebūs piemiņas pasākums sēru noskaņās, bet gan dzīves, mākslas un Latvijas kino svētki – tādi, kādus pats režisors bija iecerējis savā jubilejas gadā. “Gaidāmais notikums ir iespēja vēlreiz apzināties Jāņa Streiča radošās personības daudzpusību un lielumu. Un to darīsim, respektējot viņa stilu, tēlainību, dzīvesprieku un spēju savienot pamatvērtības ar jauneklīgumu dažādās izpausmēs. Lai gan Jānis Streičs devās mūžībā, viņa radošais gars, dzīvesprieks un ieceres turpina dzīvot,” stāsta Viktorija Streiča.
Atvadas no Jāņa Streiča
Svētdien, 22. martā, vairāki simti cilvēku Rīgas Latviešu biedrības namā atvadījās no izcilā kinorežisora un scenārista Jāņa Streiča.
Koncerta struktūru veido Jāņa Streiča filmogrāfijā būtiski tēli, cilvēki, dzīvās sarunas un dzīvā mūzika. Uz skatuves satiksies tā sauktie “Streiča aktieri”, kuru vidū būs Gundars Āboliņš, Artūrs Skrastiņš, Jānis Paukštello, Olga Dreģe, Uldis Dumpis, Ivars Kalniņš, kā arī citi režisora radošie līdzgaitnieki, arī kino kritiķe Daira Āboliņa. Pasākuma muzikālo kodolu veidos mūzika no Jāņa Streiča kinofilmām, kuras jaunās aranžijās izpildīs mūziķi un grupas – "The Sound Poets", "Citi zēni", Kautkaili un citi. Streiča filmu muzikālo telpu savulaik veidojuši tādi izcili komponisti kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Mārtiņš Brauns, Uģis Prauliņš, Uldis Stabulnieks, kā arī tautasdziesmas. Vizuālajā risinājumā uz ekrāna klātesošs būs arī pats jubilārs un viņa darbi.
Koncertuzveduma norises laiki un vietas:
• 19. septembrī plkst. 18:00 – Preiļu parka estrādē;
• 26. septembrī plkst. 19:00 – Rīgā, kinoteātrī “Splendid Palace”.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Koncerta ieņēmumi tiks novirzīti Jāņa Streiča kultūras fonda mērķu īstenošanai un režisora mantojuma saglabāšanai.
Par nodibinājumu “Jāņa Streiča kultūras fonds”
Lai izcilā meistara gara darbi un vērtības turpinātu iedvesmot, šā gada jūlijā nodibināts “Jāņa Streiča kultūras fonds”, kas līdzdarbojas arī jubilejas koncertuzveduma organizēšanā.
Jaundibinātā fonda mērķis ir saglabāt un popularizēt režisora radošo mantojumu, atbalstīt Latvijas kultūras attīstību, iedvesmot jaunos māksliniekus un veicināt paaudžu dialogu, balstoties Jāņa Streiča dzīves un mākslas vērtībās. Fonda darbība būs vērsta uz kultūras un izglītības projektu īstenošanu, jauno radošo personību atbalstu, kā arī Latgales kultūrtelpas kā nozīmīgas Latvijas identitātes daļas stiprināšanu.
“Jāņa Streiča vārds ir kļuvis par simbolu cilvēcībai, gudrībai un mīlestībai pret Latviju. Mēs ticam, ka kultūra ir tilts starp pagātni un nākotni. Tāpēc fonds ir radīts ne tikai piemiņas saglabāšanai, bet arī jaunu ideju, satikšanās un iedvesmas radīšanai. Tā būs vieta, kur viņa gars turpinās dzīvot cilvēkos, darbos un sapņos,” stāsta fonda priekšsēdētāja Viktorija Streiča.