Mirusi “Zirnekļcilvēka” iemīļotā vecmāmiņa - ģimenei nācās pieņemt sāpīgu lēmumu
82 gadu vecumā mūžībā devusies Mērija Egida Rivera, kuru miljoniem skatītāju iepazina kā Neda Līdsa vecmāmiņu jeb Lolu populārajā “Marvel” filmā “Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav”.
Aktrise mierīgi nomira 2026. gada 15. aprīlī Honolulu, Havaju salās, taču ziņa par viņas aiziešanu publiski izskanējusi tikai augusta sākumā. Ģimenes pārstāvis atklājis, ka Rivera bija pārcietusi insultu un pēc tam tika pieslēgta dzīvību uzturošajām iekārtām.
Ārsti tuviniekiem paskaidrojuši, ka pat gadījumā, ja Rivera pamostos no komas, viņas veselības prognozes būtu ļoti smagas. Ģimenei nācies pieņemt ārkārtīgi sāpīgo lēmumu pārtraukt dzīvības uzturēšanu.
Tuvinieki uzsvēruši, ka Rivera nodzīvojusi skaistu un piepildītu dzīvi. Viņa īpaši lepojusies ar iespēju piedalīties 2021. gada grāvējā “Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav”, kurā filmējās kopā ar Tomu Holandu, Zendaju, Endrū Gārfīldu, Tobiju Magvairu un Džeikobu Batalonu.
Lai gan Riveras loma filmā bija neliela, viņas atveidotā Neda vecmāmiņa kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajiem otrā plāna tēliem. Īpašu popularitāti ieguva aina, kurā viņas varone, sastopot vairākas Zirnekļcilvēka versijas, lūdz Endrū Gārfīlda atveidotajam varonim notīrīt zirnekļu tīklus no griestiem.
Pēc ziņas par Riveras nāvi viņas ekrāna mazdēls Džeikobs Batalons sociālajos tīklos publicēja emocionālu atvadu vēstījumu, novēlot savai filmas “Lolai” dusēt mierā.
Izrādās, ka Rivera, iespējams, nekad nebūtu nonākusi lielajā kino, ja ne viņas meitas Endžijas Kellijas pamudinājums.
Kellija 2022. gadā intervijā radiostacijai “Hawai‘i Public Radio” stāstīja, ka sociālajā tīklā “Facebook” nejauši ieraudzījusi aktieru atlases sludinājumu. Filmas veidotāji meklēja Havaju salās dzīvojošu filipīniešu izcelsmes vecmāmiņu vecumā no 50 līdz 90 gadiem. “Es uzreiz nodomāju: mana mamma atbilst visām prasībām,” atcerējās Kellija.
Sākotnēji Rivera neesot bijusi pārliecināta, vai vēlas piedalīties atlasē, taču ģimene viņu iedrošinājusi. Noklausīšanās video aktrisei lūgts pastāstīt par sevi, savu dzīvi Filipīnās, pārcelšanos uz Amerikas Savienotajām Valstīm un ģimenes veidošanu.
Rivera pastāstījusi arī par četru bērnu un 11 mazbērnu audzināšanu, ko uzskatījusi par savas dzīves lielāko sasniegumu. Šis vienkāršais un personiskais stāsts pārliecinājis filmas veidotājus uzticēt viņai Neda vecmāmiņas lomu.
Pirms negaidītās debijas Holivudā Rivera bija strādājusi par radio diktori un skolotāju, kā arī darbojusies kā baznīcas misionāre. Tomēr, kā uzsvērusi viņas meita, vissvarīgākās lomas viņas dzīvē vienmēr bijušas mātes un vecmāmiņas lomas.
“Mums viņa vienkārši ir mamma, bet pārējai pasaulei viņa ir Neda Lola,” pēc filmas iznākšanas sacīja Kellija.
Rivera bija īpaši lepna, ka vienā no pasaulē populārākajām supervaroņu filmām varēja pārstāvēt filipīniešu kultūru un runāt tagalogu valodā. Viņas īsā, taču sirsnīgā parādīšanās filmā daudziem skatītājiem kļuva par vienu no neaizmirstamākajiem tās mirkļiem.