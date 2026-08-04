Pēc nodevības, kas sagrāva 25 gadus ilgo laulību: Arnolda Švarcenegera bijusī sieva atkal redzama viņam līdzās
Lai gan aktiera Arnolda Švarcenegera un Marijas Šraiveres laulība beidzās ar sāpīgu un skaļu skandālu, bijušie laulātie spējuši saglabāt pārsteidzoši tuvas attiecības. Jaunā ģimenes fotogrāfijā abi redzami sēžam plecu pie pleca un izskatāmies ļoti draudzīgi.
Fotogrāfiju sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi abu meita Ketrīna Švarcenegere, sveicot savu tēvu 79. dzimšanas dienā. Attēls, visticamāk, uzņemts ģimenes slēpošanas brauciena laikā šī gada sākumā. Tajā Arnolds un viņa 70 gadus vecā bijusī sieva Marija redzami ziemas jakās un saulesbrillēs, sēžot viens otram blakus sniegota lauka vidū.
“Daudz laimes dzimšanas dienā, tēti! Mums ir tik ļoti paveicies, ka tu esi mūsu, un vēl vairāk paveicies ir mūsu bērniem, kuriem tu esi opis,” pie 30. jūlijā publicētā ieraksta rakstīja Ketrīna.
Dzimšanas dienas ierakstā bija iekļautas vairākas fotogrāfijas no dažādiem Arnolda dzīves posmiem. Citā attēlā uz tā paša soliņa viņam blakus redzams arī jaunākais dēls Patriks Švarcenegers.
Šī nav pirmā reize, kad pēc šķiršanās Arnolds un Marija kopīgi devušies ģimenes brīvdienās. Arī 2024. gadā viņi pievienojās Ketrīnai un viņas vīram Krisam Pratam ziemas atpūtas braucienā.
“Mēs atgriezāmies, slēpojām, spēlējāmies ar vecajām rotaļlietām un lieliski pavadījām laiku. Jūtos neizsakāmi pateicīga par ģimeni un kopīgajām atmiņām,” toreiz rakstīja Ketrīna, publicējot arī vecāku fotogrāfijas sniegā.
Tomēr ceļš līdz draudzīgajām attiecībām bijis ārkārtīgi sāpīgs. Marija no Arnolda izšķīrās 2011. gadā pēc tam, kad uzzināja, ka viņš ir tēvs ģimenes mājkalpotājas Mildredas Baenas dēlam Džozefam Baenam.
Arnolda ārlaulības dēls bija piedzimis laikā, kad viņš joprojām bija precējies ar Mariju. Turklāt Mildreda gadiem ilgi strādāja Švarcenegeru ģimenes mājās.
Savā memuāru grāmatā “I Am Maria” Marija atklāti aprakstījusi, cik smagi laulības sabrukums viņu ietekmējis. “Mana 25 gadus ilgā laulība uzsprāga. Tas salauza manu sirdi, salauza manu garu un sagrāva to, kas vēl bija palicis no manis,” rakstīja žurnāliste.
Viņa atzina, ka pēc skandāla jutās pilnībā pārņemta ar sērām, dusmām, bailēm, apjukumu, trauksmi un skumjām. “Es vairs nezināju, kas es esmu un kur ir mana vieta. Godīgi sakot, tas bija nežēlīgi, un es biju pārbijusies,” atcerējās Marija.
Šķiršanās process ilga desmit gadus un oficiāli tika pabeigts tikai 2021. gadā. Arī emocionālā atveseļošanās Marijai prasījusi daudz laika.
Viņa meklējusi palīdzību pie psihoterapeitiem, dziedniekiem un citiem speciālistiem, kā arī devusies uz klosteri otrā valsts malā, cenšoties atgūt iekšējo mieru.
Arī Arnolds vairākkārt publiski atzinis, ka ar savu neuzticību sagādājis Marijai milzīgas sāpes. Vienlaikus aktieris un bijušais Kalifornijas gubernators lepojas ar to, ka abi spējuši saglabāt cieņu un turpināt būt vienota ģimene savu bērnu dēļ.
“Mēs ar Mariju esam ļoti labi draugi un joprojām esam ļoti tuvi. Mēs ļoti lepojamies ar to, kā izaudzinājām savus bērnus,” viņš 2023. gadā sacīja izdevumam “The Hollywood Reporter”.
Arnoldam un Marijai ir četri kopīgi bērni – Ketrīna, Kristīna, Patriks un Kristofers.
“Neskatoties uz visu drāmu, mēs kopā svinējām Lieldienas, Mātes dienu, Ziemassvētkus un visas dzimšanas dienas. Mēs visu darījām kopā,” stāstīja aktieris.
Viņš pat pajokoja, ka abi būtu pelnījuši īpašu balvu par to, cik veiksmīgi tikuši galā ar šķiršanos. “Ja pastāvētu "Oskars" par to, kā pareizi šķirties, mums ar Mariju tas būtu jāsaņem, jo mēs panācām, lai šķiršanās pēc iespējas mazāk ietekmētu mūsu bērnus,” sacīja Švarcenegers.