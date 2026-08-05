“Neviens pie manis nav vērsies”: Pamela Andersone komentē “Pludmales patruļas” jauno versiju
Aktrise un modele Pamela Andersone atklājusi, ka skatītājiem nevajadzētu cerēt uz viņas parādīšanos gaidāmajā seriāla “Pludmales patruļa” jaunajā versijā.
59 gadus vecā Andersone pasaules slavu ieguva pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, atveidojot glābēju Sīdžeju Pārkeri. Viņas sarkanais peldkostīms un skrējieni gar Kalifornijas pludmali kļuva par vienu no atpazīstamākajiem tā laika televīzijas tēliem.
Pašlaik televīzijas kanāls “Fox” strādā pie seriāla atjaunošanas, kurā paredzēts piedalīties Stīvenam Amelam, Šejai Mičelai un Brūksai Neiderei. Tomēr Andersone sarunā ar izdevumu “Deadline” apstiprinājusi, ka veidotāji ar viņu nav sazinājušies.
“Neviens pie manis nav vērsies,” sacīja aktrise. “Es par šo projektu neko daudz nezinu. Zinu, ka kādā brīdī viņi runāja ar maniem dēliem par iespēju iesaistīties producēšanā, taču, šķiet, viņiem neizdevās nonākt pie kopīga redzējuma. Nezinu, kas tieši tur notika, bet novēlu viņiem veiksmi.”
Neraugoties uz atteikšanos atgriezties, Andersone ar siltumu atceras laiku, ko pavadīja “Pludmales patruļas” uzņemšanas laukumā.
“Tas bija lielisks darbs. Man patika katru dienu doties strādāt uz pludmali,” viņa atzina. “Tajā laikā seriāls man ļoti daudz iemācīja un deva pasaules mēroga atpazīstamību. Viss, ko savā dzīvē esmu darījusi, mani ir atvedis līdz šim brīdim, un tā ir svētība. Taču man nav nekādu plānu atgriezties seriālā.”
Kad Andersonei jautāts, vai viņu vismaz interesētu uzzināt, kas pēc visiem šiem gadiem noticis ar viņas varoni, aktrise norādīja, ka nevēlas atgriezties pagātnē.
“Tagad ir mans laiks izmēģināt dažādus tēlus. Es nevēlos vienkārši ar kaut ko aizpildīt laiku līdz gada beigām. Man ir vairākas iespējas un projekti, par kuriem domāju, tostarp iespēja atkal darboties teātrī,” viņa atklāja.
Andersone uzsvēra, ka turpmāk vēlas pieņemt drosmīgus un negaidītus profesionālos lēmumus. “Es vēlos izdarīt patiešām drosmīgas izvēles. Gribu pārsteigt cilvēkus un arī pati sevi. Tāpēc cenšos darīt lietas, kuras iepriekš neesmu darījusi.”
“Pludmales patruļa” televīzijā pirmo reizi nonāca 1989. gadā un vēlāk kļuva par vienu no skatītākajiem seriāliem pasaulē, tai skaitā Latvijā. Divpadsmit gadu laikā tajā filmējās Deivids Haselhofs, Pamela Andersone, Džeremijs Džeksons, Maikls Ņūmens, Gregorijs Alans Viljamss, Nikola Egerta, Karmena Elektra un daudzi citi populāri aktieri.
2017. gadā franšīze tika atjaunota pilnmetrāžas komēdijas formā, kurā galvenās lomas atveidoja Dveins “The Rock” Džonsons, Zaks Efrons un Aleksandra Dadario.
Jauno seriālu kopīgi producēs “Fox Entertainment” un “Fremantle”. Paredzēts, ka tā pirmā sezona sastāvēs no 12 sērijām un tiks demonstrēta 2026.–2027. gada televīzijas sezonā.