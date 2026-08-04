Noskaties! Publicēts jaunās latviešu laupīšanas komēdijas "Visiem vajag naudu" tīzeris
Gatavojoties pirmizrādei, kas būs Latvijas kinoteātros oktobra sākumā, publiskots režisora Kristiāna Riekstiņa jaunās latviešu laupīšanas komēdijas "Visiem vajag naudu" tīzeris.
Filmā lomās redzami jaunie aktieri Agate Marija Bukša un Kārlis Dzintars Zahovskis, kā arī Jānis Skutelis, Arturs Krūzkops, Dace Bonāte, Ieva Puķe un citi.
Kad dedzīga jaunā aktrise Paula (Agate Marija Bukša) un viņas draugs Kaspars (Kārlis Dzintars Zahovskis), nonāk parādos, viņi nolemj apzagt boulinga zāli, kurā Paula strādā par viesmīli. Tiesa, zādzības naktī viss neiet, kā plānots, un Paula drīzumā kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka Gastona (atveido Jānis Skutelis) rīkotajās raganu medībās. Lai glābtu savu ādu, Paulai būs jānospēlē mūža labākā loma, kā arī jāpārspēj viltībā kolēģi un jāatmasko patiesais zaglis.
Ieskats pašmāju komēdijā "Visiem vajag naudu"
Ieskats režisora Kristiāna Riekstiņa laupīšanas komēdijā "Visiem vajag naudu".
"Mums visiem dzīvē ir nācies saskarties ar situācijām, kad naudas trūkums liek pieņemt ne vienmēr gudrākos lēmumus. “Visiem vajag naudu" ir enerģiska un vizuāli spilgta kriminālkomēdija par to, ko patiesībā nozīmē būt veiksmīgam un kāpēc mēs tik ļoti dzenamies pēc panākumiem. Tā arī pauž uzskatu, ka dažkārt, lai izkļūtu no vecajām nepatikšanām, ir jānokļūst jaunās – daudz lielākās," stāsta filmas režisors Kristiāns Riekstiņš.
"Visiem vajag naudu" aktieru ansambli veido galveno lomu atveidotāji Agate Marija Bukša un Kārlis Dzintars Zahovskis, Jānis Skutelis, Imants Vekmans, Arturs Krūzkops, Dace Bonāte, Pāvels Griškovs, Gokuls Mandžu Santošs, Ritvars Logins, Jānis Kreičmanis, Aleksandrs Guzenko, Ieva Puķe un citi.
Režisors Kristiāns Riekstiņš ir arī filmas scenārija autors, scenārija līdzautori ir dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce un kinorežisors un pedagogs Dāvis Dreimanis. Filmas "Visiem vajag naudu" (angļu valodā: "Kingpins") scenārijs jau saņēmis starptautisku atzinību – "Script Pool" balvu "Industry@Tallinn & Baltic Event 2024" konkursā. Tā izstrādi ir konsultējuši rakstnieks un dramaturgs, "Emmy" un "Peabody" balvu laureāts, "Columbia University School of the Arts" pasniedzējs Treijs Eliss un teātra un kino režisors Ģula Gazdags.