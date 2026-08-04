Pēc piecu gadu pauzes ar jaunu sezonu atgriežas pašmāju seriāls "Radiņi"
Pēc vairāk nekā piecu gadu pārtraukuma televīzijas ekrānos ar ceturto sezonu atgriežas seriāls "Radiņi", kas turpinās priecēt skatītājus ar jautriem pavērsieniem un komiskām situācijām.
Jaunā sezona kanālā "TV3" pie skatītājiem nonāks oktobrī. "Pēc notikumiem iepriekšējā sezonā ir pagājuši deviņi gadi. Dace un Reinis ar bērniem atgriežas Latvijā. Mazā Katrīna ir izaugusi par pusaudzi, un ģimenei pievienojušies nu jau deviņgadīgie dvīņi Miks un Rasa," vēsta seriāla jaunās sezonas anotācija.
"Radiņu ģimenē miers izrādās tikai īslaicīgs. Paaudžu konflikts sasniedz jaunu līmeni, kad Katrīna pēkšņi aizraujas ar gotisko dzīvesstilu, liekot vecākiem un vecvecākiem apšaubīt savas audzināšanas metodes. Kamēr pieaugušie cenšas glābt situāciju ar padomiem, aizliegumiem un pat visai ekscentriskiem audzināšanas eksperimentiem, jaunākā paaudze kļūst arvien atjautīgāka un neprognozējamāka. Pārpratumi seko cits citam – pazūd mantas, tiek inscenētas dramatiskas situācijas, bērni aizbēg no skautu nometnes, bet pieaugušie spiesti noslēgt pat "miera līgumu". Kad šķiet, ka ģimene beidzot sāk rast kopīgu valodu, notikumi iegūst pavisam negaidītu pavērsienu, kas liek visiem saprast – svarīgākais nav uzvarēt strīdā, bet saglabāt ģimeni."
Seriālu veido producentu kompānija “Seriālu māja”, galvenās lomas atveido Rasa Estere Ērgle, Eduards Muravskis, Eva Siugale, Juris Hiršs, Ilze Pukinska, Zane Burnicka, Laura Atelsone, Emīls Kivlenieks, Artis Robežnieks un Evelīna Ivanova.