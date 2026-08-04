Aktieris Mārtiņš Počs ar sievu Ilzi kļūs par vecākiem.
Slavenības
Šodien 15:29
“Vislielākā laimīte valkā vismazākās kurpītes”: aktiera Mārtiņa Poča ģimenē gaidāms pieaugums
Aktiera un TV šova “Mīlestības villa” vadītāja Mārtiņa Poča ģimenē gaidāms priecīgs notikums – viņš kopā ar sievu, finansisti Ilzi Poču, kļūs par vecākiem.
Ar laimīgo vēsti Ilze dalījusies sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot fotogrāfijas un pievienojot tām sirsnīgus vārdus: “Bieži vien vislielākā laimīte valkā vismazākās kurpītes.”
Priecīgais jaunums seko vien dažus mēnešus pēc pāra kāzām. Mārtiņš un Ilze viens otram jāvārdu teica 15. maijā Jaunpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet kāzu svinības turpinājās Abgunstes muižā.
Jau neilgi pēc laulībām pāris neslēpa, ka vēlas veidot ģimeni. Sarunā ar žurnālu “Kas Jauns” abi atklāja, ka ideālā gadījumā vēlētos vismaz divus bērnus.
“Divi bērniņi būtu lieliski!” toreiz atzina jaunlaulātie, vienlaikus uzsverot, ka svarīgākais viņiem būtu izaudzināt labus cilvēkus, kuros ieliktas pareizās vērtības.